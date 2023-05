«La situación es horrorosa, para algunos despachos esto empieza a ser inviable». Es la consecuencia de las diferentes huelgas que se han sucedido en la administración de Justicia según explica el decano del colegio de abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero. Los juzgados llevan prácticamente cinco meses sin funcionar a pleno rendimiento, la mayoría de los días se suspende el 80% de la actividad. Y todavía no hay nada claro en el horizonte.

El conflicto se solucionó para los letrados de la administración de justicia y para los jueces y fiscales, quienes consiguieron unas subidas salariales de entre 350 y casi 500 euros. Pero continúa para los cuerpos generales y los médicos forenses, que llevan ya en huelga mes y medio y continuarán hasta que se atiendan sus reivindicaciones (subidas salariales, abono de la carrera profesional, eliminación de los grupos de población, ...). Advierten que, de momento, el anuncio de la convocatoria de elecciones generales no hará que cesen los paros pues, tal y como indica el responsable del sector de administración de justicia de CCOO de Extremadura en la provincia de Cáceres, José Antonio Barca, sus demandas seguirán siendo las mismas gobierne quien gobierne.

Procuradores y abogados piden a los funcionarios que paren la huelga hasta después de las elecciones

Se sienten «ninguneados» porque en todo este tiempo solo han tenido dos encuentros con el Ministerio de Justicia, que únicamente sirvieron para «ofrecer humo». «Es un gobierno clasista, negocia con las élites (letrados y jueces y fiscales) pero aparta al resto de los mundanos, cuando representamos al 23% de la plantilla», insiste Barca.

Un seguimiento del 70%

El seguimiento de la huelga está rondando el 70% en la región, lo que está provocando que se suspenda la gran mayoría de los procedimientos. En las últimas dos semanas se han cancelado 1.079, más de la mitad (570) eran juicios. Realmente solo se están celebrando aquellas causas que tienen que ver con menores, con presos o con derechos fundamentales. Todo lo demás está parado.

Abogados y procuradores temen que la situación se alargue hasta después del verano, debido precisamente a la convocatoria de elecciones generales porque en campaña todo se paraliza y no habrá negociaciones. «El perjuicio puede ser muy grande. Podemos estar un año con el 80% de la justicia parada. El 2023 puede estar perdido», advierte el decano del colegio de abogados cacereño. Y alerta además del colapso: «Los asuntos no dejan de entrar porque no deja de haber problemas: la gente sigue separándose, sigue reclamando sus deudas, sigue habiendo desahucios, ... ¿Cómo se va a sacar luego esa acumulación?».

Por eso llaman «a la cordura» y piden a los funcionarios que abandonen la huelga hasta después de las elecciones. «Es irresponsable porque están perjudicando a otros profesionales y al administrado. Con la convocatoria de elecciones todo ha cambiado, ahora no tienen un interlocutor en el gobierno con el que negociar», recuerda Carlos Alberto Montero. De momento los empleados públicos no se plantean abandonar.