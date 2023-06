Pelayo (Vox): "Tenemos la mano tendida al PP sin líneas rojas, pero no vamos a regalar nuestros votos"

El candidato regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha roto su silencio esta mañana, cuatro días después de las elecciones, para tender la mano al Partido Popular. No aclara si su partido va a pedir o no al PP entrar el próximo gobierno regional, pero deja claro que están dispuestos a la negociación. "Tenemos la mano tendida sin líneas rojas ni ocurrencias, pero nosotros plantearemos nuestras reivindicaciones que serán sensatas y sin renunciar a nuestros principios", ha dicho en declaraciones a los medios a la puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Pero también ha dejado claro que no habrá regalos. "Si los votantes de Vox quisieran que gobernara la señora Guardiola en solitario y solo con su programa habrían votado al PP y no ha Vox. No vamos a traicionar la confianza de los extremeños y tampoco vamos a regalar nuestros votos al PP", ha asegurado.

Además, Ángel Pelayo ha confirmado que ya ha habido una primera conversación informal con la candidata del PP, "solo para decirnos que tenemos que hablar", pero no ha puesto fecha al inicio de las conversaciones. En todo caso, ha pedido a Guardiola que primero se aclare con su líder nacional. "Que fijen un criterio común porque Feijóo acaba de decir en la televisión que mantiene que sea la lista más votada la que gobierno también en Extremadura y para que Vox se siente con el PP a llegar a a un acuerdo primero hay que aclarar esta postura".

"La señora Guardiola tampoco nos ha felicitado a nosotros"

El candidato de Vox y ya diputado electo ha zanjado también cualquier atisbo de duda: "En ningún caso vamos a gobernar con el señor Vara ni vamos a apoyar su gobierno". Aunque ha reconocido que el PSOE ha ido el ganador de las elecciones y no el PP, "que ha obtenido un buen resultado, pero como Vox y tampoco nos ha llamado la señora a Guardiola a nosotros para felicitarnos".