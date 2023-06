Pelayo (Vox): "Tenemos la mano tendida al PP sin líneas rojas, pero no vamos a regalar nuestros votos"

El candidato regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha roto su silencio esta mañana, cuatro días después de las elecciones autonómicas, para tender la mano al Partido Popular. No aclara si su partido va a pedir o no al PP entrar el próximo gobierno regional, "eso formará parte de las negociaciones cuando se abran", ha dicho, pero deja claro que están dispuestos a sentarse a hablar y confía en que haya un acuerdo. "Tenemos la mano tendida sin líneas rojas ni ocurrencias, pero nosotros plantearemos nuestras reivindicaciones que serán sensatas y sin renunciar a nuestros principios", ha dicho en declaraciones a los medios a la puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Pero también ha sido tajante al decir que no habrá regalos. "Si los votantes de Vox quisieran que gobernara la señora Guardiola en solitario y solo con su programa, habrían votado al PP y no a Vox. No vamos a traicionar la confianza de los extremeños y tampoco vamos a regalar nuestros votos al PP", ha asegurado. Asimismo, ha insistido en que no van a apoyar la investidura de Guardiola "porque sí".

Además, Ángel Pelayo ha confirmado que ya ha habido una primera "aproximación" informal con la candidata del PP, "solo para decirnos que tenemos que vernos", aunque no ha puesto fecha al inicio de las conversaciones, "pero las habrá", ha confiado. En todo caso, ha pedido a Guardiola que primero se aclare con su líder nacional. "Que fijen un criterio común porque Feijóo acaba de decir en la televisión que mantiene que sea la lista más votada la que gobierne también en Extremadura y para que Vox se siente con el PP a llegar a un acuerdo primero hay que aclarar esta postura".

"La señora Guardiola tampoco nos ha felicitado a nosotros"

El candidato de Vox y ya diputado electo ha zanjado también cualquier atisbo de duda: "En ningún caso vamos a gobernar con el señor Vara ni vamos a apoyar su gobierno". Aunque ha reconocido que el PSOE ha sido el ganador de las elecciones y no el PP, "que ha obtenido un buen resultado, pero como Vox y tampoco nos ha llamado la señora a Guardiola a nosotros para felicitarnos".

Sobre el programa electoral, Pelayo Gordillo ha criticado a Guardiola por repetir en varias ocasiones que Vox no tiene programa y ha marcado algunas discrepancias con los populares, como por ejemplo, la agenda 2030 de lucha contra el cambio climático, sobre la que Vox está “radicalmente en contra mientras el PP la abraza. Y esa es solo una de las diferencias, pero no quiere decir que no haya también puntos de encuentro", ha subrayado.

Preguntado sobre la posibilidad de pedir formar parte del gobierno de la Junta, como ha ocurrido en otras comunidades como Murcia, Pelayo ha insistido en que eso se abordará en las reuniones que mantengan ambas formaciones. “Todo eso formará parte de las negociaciones cuando se abran, si la señora Guardiola clarifica su postura”. Eso sí, ha incidido en que Vox “deja abiertas todas las puertas para facilitar el cambio que Extremadura necesita”.

Diálogo sin exigencias previas

Por eso, ha asegurado que, de entrada, Vox abrirá el diálogo con el PP sin exigencias previas: “una negociación no puede hacerse en base a líneas rojas, verdes ni blancas. La única línea roja que tenemos es la verdad y la claridad con nuestros votantes”.

En cuanto a la posibilidad de una repetición de las elecciones en la comunidad, el líder de la formación verde cree que es un escenario que está muy lejos todavía. "Creo que hay posibilidad de un acuerdo". Eso sí, ha vuelto a insistir, siempre que el PP clarifique su postura "y deje esta indefinición que no sé si es deliberada o casual". Ángel Pelayo ha lamentado la "contradicciones que manifiesta el PP, que nos desconcierta", por eso deja las conversaciones con Guardiola pendientes de que lo populares se aclaren con su líder nacional. "Aclárense ustedes y cuando se aclaren, llámennos".