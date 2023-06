El voto exterior impide iniciar los trámites para conformar la Asamblea de Extremadura

El escrutinio del voto exterior impide que puedan iniciarse ya los trámites para conformar la nueva Asamblea de Extremadura. El presidente en funciones y candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, quiere agilizar el proceso para que se pueda conformar gobierno en Extremadura cuanto antes. Pero hasta que no se lleve a cabo el recuento de las papeletas que proceden de electores que residen en el extranjero no se podrá comenzar con la maquinaria. Este escrutinio se realizará este viernes por lo que al menos hasta el lunes Guillermo Fernández Vara no podrá firmar la orden en la que se anuncie la fecha de la sesión constitutiva de la Asamblea. Todavía tiene tiempo, ya que el plazo cumple el lunes día 12, aunque ya ha anunciado que lo hará antes precisamente para intentar no agotar los tiempos.

La Asamblea de Extremadura, antes del 27J Esta convocatoria es el primer paso para la constitución del nuevo Parlamento, que deberá celebrar su primera sesión en los 30 días siguientes a ese anuncio. Por tanto, si se agotaran los plazos, habría hasta el 27 de junio para esa primera sesión. Primero se formará la mesa de edad, presidida por el diputado de mayor edad y compuesta además por dos secretarios que serán los diputados más jóvenes. Tras jurar o prometer el cargo los 65 diputados, se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la Asamblea y el resto de la Mesa de la Asamblea que, según el Reglamento de la Cámara, los componen dos vicepresidencias y tres secretarías. Falta por conocer qué partido ostentará esa presidencia aunque ya hay quien sostiene que el PP se la ofrecerá a Vox como una forma de acercarse para un posible pacto de cara a la investidura. Será el presidente el que se encargue después de llamar a los portavoces de los partidos con representación parlamentaria para conocer los apoyos con los que cuentan para formar gobierno. Y propondrá al que más posibilidades tenga de ser investido. Lo que ocurre es que, si se agotan los plazos, este pleno de investidura será en plena campaña electoral por los comicios del 23J. En una primera votación necesitará mayoría absoluta. Si no la obtuviera, habrá una segunda vuelta 48 horas después; y ya solo necesitará mayoría simple. Si tampoco lograra la investidura el presidente propondrá a otro candidato.