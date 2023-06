El PP intentará "hasta el final" formar gobiernos sin Vox en España y "también en las comunidades autónomas", entre ellas en Extremadura, un escenario que ven "factible", aunque la formación de Alberto Núñez Feijóo depende de Santiago Abascal en cinco autonomías y, de cumplirse los sondeos, también lo haría a nivel nacional.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha subrayado este lunes en rueda de prensa que el objetivo que se ha marcado su partido es una "mayoría suficientemente amplia para que sea real gobernar sin otras formaciones políticas", y el resultado del 28M les dice que es "más posible aún" de lo que pensaban hace meses.

Sin embargo, el PP necesita los síes de Vox para formar gobiernos en Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, y su abstención en el caso de Baleares y de la Región de Murcia, donde los populares han sumado en solitario más que toda la izquierda.

"Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, conformar gobiernos también en las comunidades autónomas conformadas por el PP y es nuestro compromiso y nuestra decisión de la que no nos vamos a salir", ha recalcado Sémper, sin vetar la posibilidad de gestionar junto a Vox.

Según Sémper, entre Feijóo y Pedro Sánchez, "el único que no quiere pactar con ningún ultra de ningún tipo, ningún color, ni ninguna condición es Feijóo", porque "Sánchez es capaz de pactar con ultras". "O es que Bildu no es ultra, o ERC, pero ¿dónde está el listón de que uno es ultra y otro no lo es?", se ha preguntado.

Y ha cargado contra el presidente el Gobierno por decir que el PP es "extrema derecha o derecha extrema". "También somos ultra: por lo tanto, no nos podemos presentar a las elecciones según Pedro Sánchez", ha ironizado.

El PP subraya que el Gobierno y de las autonomías merecen la "sensatez" y "serenidad" que representa este partido y "no van a renunciar a conformar gobiernos que den estabilidad".

Este partido ha explicado además que encara en "positivo", con "propuestas" y "altísimo nivel" una campaña en la que esperan del PSOE insultos y provocaciones.

Y no se confían porque "no hay nada hecho" hasta que los españoles voten y por eso analizan las encuestas que les son favorables con "absoluta humildad" y son "conscientes" de que solo han hecho "la mitad del camino para llegar al cambio", ha recalcado Sémper.

Por otra parte, y cuando se están configurando las listas electorales, Sémper ha señalado que "en principio" no está prevista "ninguna" coalición del PP, por lo que no se reeditarán pactos como el de Unión del Pueblo Navarro (UPN).