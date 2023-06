El PSOE avisa a Guardiola: "Que deje de jugar con Extremadura, si quiere gobernar se va a tener que apoyar en la extrema derecha"

El PSOE de Extremadura avisa a la líder de los populares, María Guardiola, de que no puede gobernar en solitario como ella pretende: “Que aterrice en la realidad y deje de jugar con Extremadura. No ha ganado las elecciones, si quiere gobernar se va a tener que apoyar en la extrema derecha”, le ha dirigido este lunes la portavoz de los socialistas extremeños, Soraya Vega. El partido que dirige Guillermo Fernández Vara ha recuperado las ruedas de prensa del primer día de la semana tras las elecciones del 28M y lo ha hecho para criticar la gestión que Guardiola está llevando a cabo en el proceso para intentar formar gobierno. “Una semana después de las elecciones la situación sigue siendo la misma. El PSOE ha sido la lista más votada. El PP no ha ganado, aunque Guardiola se empeñe en decir lo contrario”, ha advertido Vega, a quien le ha recordado que “no puede permitir que esta tierra se bloquee a causa de sus miedos y de sus procesos”, haciendo precisamente referencia a esas negociaciones con Vox para formar gobierno no han comenzado aún.

Extremadura, en tensión política La portavoz de los socialistas ha recordado que el secretario general de su partido y candidato también a presidir la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (recordemos que ya ha anunciado que intentará formar gobierno), firmará esta semana el decreto para la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura. De momento no se ha cerrado una fecha concreta, aunque hay de plazo hasta el 27 de junio, pues según el Estatuto de Autonomía el parlamento tiene que estar formado dentro de los 30 días siguientes a la celebración de los comicios. “Vara ya ha transmitido su deseo de que el proceso sea lo más rápido posible para que Extremadura no se vea estancada” por eso “ya ha transmitido la intención de convocar la creación cuanto antes de la Asamblea”, ha incidido Soraya Vega. En esa formación del nuevo parlamento los 65 diputados electos deberán pasar a recoger sus credenciales. De momento los socialistas no lo han hecho aún. Las negociaciones El líder de los socialistas extremeños ya ha contactado con todos los grupos parlamentarios para comunicarles su intención de acelerar el proceso. Pero será después del anuncio de la formación de la Asamblea cuando inicie una ronda de contactos con el objetivo de volver a gobernar Extremadura en la que sería su cuarta legislatura. Recordemos que PSOE obtuvo 28 escaños el pasado 28M, los mismos que el PP, aunque le votaron 6.276 personas más. Los socialistas podrían pactar con Unidas por Extremadura, que tendrá 4 escaños, pero se quedaría en 32, a uno menos de la mayoría absoluta que se requiere. Los populares sí sumarían esa mayoría con Vox (5 diputados), pero Guardiola insiste en que los verdes le apoyen sin que entren en el Consejo de Gobierno. Mientras que Vox le ha dicho que no le regalará ese apoyo. Y entre medias el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que gobierne la lista más votada, aunque eso suponga perder Extremadura. El PP deberá retratarse antes de la creación del nuevo parlamento pues será ahí donde se negocie qué partido ostentará la presidencia, las dos vicepresidencias y los tres secretarios. Por otro lado, este jueves el PSOE decidirá qué candidatos conformarán las listas electorales de cara a los comicios generales del 23 de julio. Ese día se reunirán los comités provinciales de Cáceres y de Badajoz, que será donde se propongan las candidaturas. Se elevarán después al comité federal, que se reunirá este sábado y será el que encargado de avalar esa propuesta. Me hice cargo de la Junta de Extremadura en 2015 con 150.000 parados , casi un 3 por ciento de déficit que equivalía a más de 500 millones de euros y pagando a proveedores a los 130 días.Hoy hay 78.000 parados,el déficit es del 0.16 y pagamos a proveedores a los 8 días. #balance+ — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 2 de junio de 2023 Soraya Vega ha recordado que se enfrentan a estas nuevas elecciones con una Extremadura que ha conseguido en mayo unos datos de “paro históricos”. A esto también se refirió este pasado fin de semana Vara en redes sociales: “Me hice cargo de la Junta de Extremadura en 2015 con 150.000 parados, casi un 3% de déficit que equivalía a más de 500 millones de euros y pagando a proveedores a los 130 días. Hoy hay 78.000 parados, el déficit es del 0.16 y pagamos a proveedores a los 8 días”, escribió en Twitter. Los logros ante el 23J Pero la portavoz ha recordado que “no solo es que hay más personas trabajando que nunca y el paro sigue bajando, y que hay más afiliados a la Seguridad Social que nunca, sino que hay calidad en el empleo”, ha asegurado. Y esa calidad, ha dicho, es derivada de la reforma laboral “que ha favorecido la contratación indefinida”. Ha recordado también que la subida del salario mínimo ha beneficiado a 80.000 extremeños y la de las pensiones a 230.000. “Todo esto es fruto del trabajo de un gobierno socialista que prioriza en las personas y en sus necesidades”, que ha aprobado todas estas medidas “con el no de la derecha”, ha señalado. “Todas las conquistas han venido con el voto en contra de una derecha que no quiere que los extremeños vivamos mejor”, ha sentenciado. Nadie va a escuchar de mi que pueda haber gobiernos ilegítimos si nacen de la democracia.Ese es a mi juicio el mayor reto de este pais nuestro.Los comportamientos políticos germinan la convivencia.Por eso apelo a que nos respetemos.Mucho cuidado con lo que se está sembrando. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 1 de junio de 2023 Vega ha denunciado también a los insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Es lamentable que se genere este clima de crispación extrema”, ha apuntado. Aunque ha puntualizado que no es algo nuevo: “Ya ocurrió con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Rubalcaba, … No solo molestan nuestros líderes, sino nuestras ideas, nuestros valores y la acción política del PSOE en este país, pero vamos a seguir trabajando por la solidaridad, la libertad, la justicia social y la igualdad”, ha insistido.