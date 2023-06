Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura cerró 2022 con un incremento superior al 19 por ciento de su facturación, que se sitúo en 1.600 millones de euros, un balance "positivo" pese a que fue un ejercicio marcado por la guerra de Ucrania y la sequía.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la organización, Ángel Juan Pacheco, en declaraciones a los medios antes de participar en la asamblea general celebrada este martes en Mérida para presentar las cuentas y la memoria de actividad del pasado año, así como el presupuesto y la propuesta de actividades para el presente ejercicio.

Según los datos facilitados, la organización mantiene el número de socios, unos 34.600, y genera unos 3.000 empleos directos, cuya actividad representa el 7 por ciento del PIB regional y el 50 por ciento de la producción agrícola y ganadera en Extremadura.

Unas cifras que Pacheco ha destacado como positivas teniendo en cuenta que 2022 ha sido un año marcado por la guerra de Ucrania, que ha provocado una "subida excepcional de los insumos tanto en cereales como en fitosanitarios y abonos".

Asimismo, la sequía, "que no ha mejorado en 2023 y todavía tiene consecuencias en algunas zonas", ha perjudicado a producciones como el tomate o el maíz que "se redujo a un tercio el pasado año", o el arroz que "prácticamente fue inexistente", ha explicado.

No obstante, "la situación se va paliando", el precio de los insumos "no ha bajado todo lo que esperábamos pero se ha notado, y aunque no alcancemos una producción del cien por cien en 2023, nos acercamos un poquito a la normalidad", ha declarado.

En cuanto a las lluvias de los últimos días, Pacheco ha apuntado que beneficiarán a algunos cultivos como el olivar o la vid, además de mejorar el riego y llenar charcas que sirven como abrevaderos para la ganadería. Sin embargo, "están haciendo mucho daño a otros sectores como la cereza en el norte de Cáceres".

El presidente de Cooperativas también se ha referido al precio de los alimentos que, a su juicio, "no son caros" sino "menos baratos que antes", y ha señalado que la sociedad debe entender que "la alimentación cuesta lo que tiene que costar y no puede estar por debajo de los costes de producción".

"Es una auténtica barbaridad que el precio de la leche se haya duplicado en un año", pero "no tenía sentido" que este producto a principios de 2022 costará lo mismo que en 1990; "hemos tenido que actualizar los precios, y se han actualizado muy deprisa", ha manifestado.

Por otro lado, ha resaltado la incorporación de la mujer al sector agrario y el relevo generacional como objetivos básicos de cara al año en curso, puesto que "todavía no hay paridad" en los consejos rectores de cooperativas y "necesitamos que la edad media de nuestros agricultores y ganaderos baje".

En el sector agroganadero extremeño se producen incorporaciones de jóvenes "pero no al ritmo deseado", según Pacheco quien considera la "digitalización" un aliciente para atraer a población joven al sector.

En cuanto a la incorporación de mujeres, ha defendido que siempre han tenido presencia en el sector, "lo que no tenían era visibilidad" y, en este sentido, "la representación que tienen en la actividad agraria se está viendo reflejada en los consejos rectores en la misma proporción".

"Hace cuatro años uno de cada doce consejeros era mujer, ahora lo es una de cada cinco", aunque reconoce que aún queda trabajo por hacer.