Nervios por la EBAU en Extremadura: selfies de última hora y amuletos de Fernando Alonso

«No repases más, te lo pido por favor, María, que ya no te sirve para nada y me estás poniendo nerviosa a mí», le decía una estudiante a otra a las puertas de una de las aulas de la Facultad de Económicas de Badajoz. Como ellas dos, 1.200 alumnos pacenses se enfrentan hoy al primero de los tres días de EBAU, una jornada que comenzaba con la prueba de Lengua y Literatura. «Yo estoy bastante nerviosa, no he dormido muy bien, pero espero que al ponerme a escribir se me pase todo», decía Alba, del IES Reino Aftasí.

Un articulo publicado en El Periódico Extremadura abre la EBAU para 5.400 alumnos «Mantenemos la tipología de exámenes que hemos tenido hasta ahora. Está todo muy protocolizado y por ahora no hay cambios. Son pruebas que duran 90 minutos con 45 de descanso», explicaba esta mañana Alicia González, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura (UEx). «Sabemos que es una prueba que marca su futuro así que la única recomendación posible es que tengan toda la tranquilidad posible». Aunque la primera de las pruebas comenzaba a las 10.00 horas, los estudiantes tenían que estar en su sede correspondiente una hora antes para recibir las instrucciones y el material pertinente. A escasos minutos de comenzar, el nerviosismo lógico. «Es mi segundo año y sigo sin estar tranquila, ¡ojalá entre el tema que me se! Quiero hacer Enfermería y vengo a ver si saco más nota que el año pasado», explicaba Paula Jaramago, del colegio Santa Teresa. A su lado estaba Daniel Corral, del colegio Diocesano San Atón, que decía que «me van a dar ocho infartos. Voy a estudiar para sacerdote, solo necesito un 5, pero estoy muy nervioso». ¿Cuándo salen las notas de la EBAU 2023 en Extremadura? Algunos padres acompañaron a sus hijos hasta las instalaciones. «Hemos venido con tiempo y compartiendo coche porque sabíamos que la avenida de Elvas está en obras, así que mejor esperar aquí y estar tranquilos que no llegar», comentaban los adultos. Fernando Vargas Carrasco, estudiante del colegio Salesianos Ramón Izquierdo, venía con su madre: ella ha sido profesora de bachillerato durante años y ha acompañado a cientos de alumnos a realizar esta prueba. Hoy compartían un bonito momento familiar. «Creo que me lo puedo sacar, vengo a por todas», decía Fernando. Antes de entrar, amuletos de la suerte de todo tipo entre los que sobresalía uno poco común: las camisetas de Fernando Alonso. Casi una decena de estudiantes repetían 'modelito'. «¡Si Alonso puede ganar, yo puedo ganar!», decía Natalia Núñez, del IES Bioclimático. Y como cualquier momento es bueno para hacerse un selfie, los alumnos de Nuestra Señora del Carmen Ramón Izquierdo no perdían la oportunidad de inmortalizarse en la puerta del aula que marcará sus carreras profesionales. Una cuenta atrás proyectada en la pared marcaban los minutos que quedaban para el comienzo de los exámenes. Sobre la mesa, una ristra de bolígrafos azules «para por si acaso» y el DNI. Con puntualidad británica se han desvelado las primeras preguntas: la poesía española del primer tercio del siglo XX y el teatro español desde la Guerra Civil hasta los años 50. Hoy se enfrentarán también a Historia de España e Inglés y mañana comenzarán las asignaturas específicas de cada rama. Las notas provisionales estarán disponibles el 16 de junio y, tras el proceso de reclamación, será el 28 de este mismo mes cuando se publiquen las definitivas.