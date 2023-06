Parece que la pelota está solo en el tejado de Vox para que se inicien las negociaciones de las que podría salir el nuevo gobierno regional en la comunidad. Allí la ha lanzado nuevamente este miércoles la presidenta del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola: «Cuando quiera y donde quiera Vox nos sentamos a hablar para cambiar la dejadez del PSOE por la ilusión que merece Extremadura», ha dicho esta tarde a través de un mensaje en Twitter. La popular respondía así abiertamente al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien por la mañana ha acusado directamente al PP extremeño de no haber mostrado hasta ahora «su deseo de negociar» con su formación. Y eso, ha precisado, es fundamental para iniciar las conversaciones.

«En Extremadura, como en algunas otras comunidades, tenemos que asegurarnos de que el PP tiene deseo de negociar con Vox y de que respeta a los votantes de Vox. Cuando veamos esa combinación de deseo de negociar y respeto, sin duda, avanzarán las conversaciones», ha señalado en concreto Espinosa de los Monteros, manteniendo las palabras de su líder, Santiago Abascal, quien días antes se había pronunciado en términos similares instando a la candidata del PP a hablar claramente de que necesita llegar a un pacto con su formación.

Pero en el Partido Popular consideran que no es la primera vez que se pide audiencia a la formación de Abascal en Extremadura desde que se conocieran los resultados de las últimas elecciones. De hecho, los populares aseguran que llevan días esperando a que el candidato regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, responda a su petición y fije una fecha para iniciar el diálogo cara a cara.

Los líderes de ambos partidos, no obstante, han confirmado que tres o cuatro días después de las elecciones del 28 de mayo mantuvieron un primer contacto, muy informal, en el que solo se emplazaron a hablar, pero esa conversación no se ha llegado a producir hasta la fecha. Y eso que el propio Gordillo aseguró hace una semana a la prensa, en sus únicas declaraciones públicas desde los comicios, que tenían la mano tendida al PP sin exigencias previas ni líneas rojas, aunque también sin regalar sus votos. Pero lo cierto es que los tiempos parece que los están marcando desde Madrid. Abascal ya dijo el día posterior a las elecciones que los candidatos regionales seguirían las instrucciones que el partido daría a cada comunidad.

Sin embargo, desde Madrid siguen insistiendo en que mientras no se respete a los votantes de Vox no se abrirá el diálogo. No han especificado mucho, pero parece que lo que molesta a la formación de Abascal es que la líder del PP extremeño siga insistiendo en que ella va a gobernar en solitario, un mensaje que ha repetido durante toda la campaña electoral, pero también desde la noche de las elecciones. Esto podría interpretarse dentro de la formación verde como un desplante a los casi 50.000 votos conseguidos por Vox en Extremadura, ya que solo con el ‘sí’ de los cinco diputados electos que han conseguido en el Parlamento extremeño Guardiola podría lograr ese objetivo.

Ella, no obstante, ha vuelto a insistir hoy en su mensaje en Twitter: «Los extremeños hablaron tan claro el 28 de mayo para pedir cambio como lo he hecho yo desde el primer día», señaló. Y un cambio, una alternativa al PSOE en el gobierno, es lo que quiere también Vox. Ambas formaciones, por tanto, están condenadas a entenderse para lograr ese objetivo común. Y será solo en las negociaciones, como bien aseguró Ángel Pelayo la semana pasada, donde se pondrá encima de la mesa las peticiones o condiciones que ponga Vox.

De momento, este miércoles Espinosa de los Monteros, tras ser preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso, dejó claro que el deseo de su formación es entrar en los gobiernos regionales porque «no hay mejor manera de transformar España que gobernando» y por eso, aseguró aunque sin citar expresamente Extremadura, que intentarán entrar en el gobierno en «aquellos sitios en los que nos parece que tiene sentido». ¿Qué sitios? «Los veremos en los próximos días», ha respondido antes de insistir en su premisa: «El que quiera los votos de Vox tendrá que respetar a los votantes de Vox, es una máxima que mantenemos desde hace mucho tiempo y que vamos a aplicar», ha zanjado.