El avión destino a Boracay ya ha despegado. Cada verano tiene su historia y la de éste 2023 pasa por la terraza de moda en Cáceres, que ya ha abierto sus puertas por segundo año en el Polígono Industrial Las Arenas de Malpartida, con un éxito total de público. El catalogado como el mejor Summer Club de Extremadura llena cada noche. Todo es nuevo este año en Boracay, un destino festivo que siempre acierta con su propuesta. Elige Boracay y no fallarás.

La discoteca al aire libre a orillas del Museo Vostell de 3.000 metros cuadrados y con capacidad para 2.000 personas ha renovado por completo su oferta para 2023. ¿Qué hay de nuevo? Lo único que no cambia es la diversión y una clientela de diez. La imagen ha cambiado por completo y los servicios se multiplican. Nuevo escenario para los súper DJ, nueva iluminación (gracias a Panny Electricidad) y posibilidades de diversión toda la madrugada. Este verano el público puede saborear los célebres paninis caseros de Poti, que ha instalado un food track en el recinto. Están de muerte. En total hay cinco barras, ya que se han sumado dos nuevas barras a las tres ya existentes, instaladas en los dos nuevos camiones.

Un ambiente de diez

Por fin todo el espacio de Boracay está enmoquetado al cien por cien, como corresponde a un espacio de su categoría. Lo que está funcionando desde la apertura de manera brutal son las máquinas de puños, en las que los asistentes muestran su potencia como boxeadores y que no paran de funcionar toda la madrugada. El ambiente chill out se refuerza con las embelesantes luces que se han instalado en las palmeras, lo que convierte la experiencia Boracay en algo que no se puede contar con palabras. Ven y disfrútala. No dejes pasar el verano sin conocerla.

La guagua, un reservado pensado para todos

Otro espacio que ha experimentado un cambio sustancial es la Guagua, un autobús que se ha acondicionado como reservado con una decoración singular y un servicio impecable. Es el reservado perfecto para grandes grupos, pero también están los reservados VIP, el Palco DJ (a ambos lados), y el CLUE, a precios que no te podrás creer.

Todo se refuerza con el servicio de cachimbas y vapers, con un estand propio en que encontrarás todo lo necesario para disfrutar de sus múltiples sabores, algunos alucinantes. Alquila un reservado con tus amigos y disfruta de tu combinado preparado con mimo por los profesionales de Boracay.

Bus con salidas desde Cáceres

Todos son facilidades para ir a Boracay. Para evitar los desplazamientos en vehículo particular un autobús sale en frente de Zrrcus a partir de las 23.30 horas desde Cáceres y hasta las 2.30 horas de la madrugada. La vuelta comienza en Boracay media hora antes del cierre de puertas, con buses que salen a las 5.00 de la mañana. El servicio está funcionando a la perfección, con gran satisfacción por parte de los clientes.

La programación de DJ es otro de los atractivos de Boracay. Los mejores DJ internacionales como Alvama Ice y Alex Martini pasarán por el palco del Summer Club, junto con propuestas nacionales como Mix and Noise, Alexon, Alex Bach, DMuzzik, JSanz, Anubis, Ayren, Javi Torres Alex Gut, entre otros muchos. No te lo pierdas, coge el vuelvo a Boracay este verano y no te arrepentirás de viaje. Con la garantía de Grupo Zrrcus.

Consulta la programación aquí.

