«En casa no se hablaba de mi abuelo»

Isaac Rodríguez Lagar (Badajoz,1997-Formentera, 1942) ha sido el último preso de la colonia penitenciaria franquista de Formentera, ‘Sa Colònia’ (1941-1942), identificado por la dirección general de Memoria Histórica del Govern balear. Este penal, considerado como uno de los más duros de Balears, estuvo abierto a orillas de s’Estany des Peix, en la Savina, entre los años 1941 y 1942.

Su nieta, Lucía Rodríguez Gutiérrez, se propuso localizar a su abuelo al darse cuenta de que nadie en su familia, salvo su padre, hablaba de él. Ante tanto silencio y después de 84 años ha logrado localizar e identificar sus restos. Ahora espera los trámites para recuperarlos y enterrarlos en el cementerio de la localidad pacense de Zafra.

Ella fue destinada como profesora al pueblo de donde era su abuelo

La última intervención realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en el cementerio de Sant Francesc, donde se enterraron a las 58 víctimas de ‘Sa Colònia’, recuperó seis cuerpos compatibles con las víctimas del penal. Isaac es el segundo identificado de esa fosa; el primero fue el cartagenero Francisco Solano, en noviembre de 2022. La mayoría de los fallecidos, como Isaac Rodríguez, eran extremeños y casi todos murieron de hambre.

Su nieta, Lucía, atiende nerviosa la conversación telefónica: «De mi abuelo en casa no se hablaba, solo oía a mi padre decir que ‘hay que ver lo que le pasó al abuelo’, pero no decía nada. Total, que con el tiempo me propuse localizarlo». Preguntó a su abuela Antonia, la esposa de Isaac, «pero nunca decía nada, ni sacó la conversación ni nos dijo nada. Claro que éramos chicas de 16 años cuando murió y nunca habló del abuelo, ni nos enseñó una foto».

Con el paso del tiempo Lucía justifica la reacción de su abuela «por miedo, no hablaba por miedo. Mi hermana me cuenta que un día, muy alterada, le gritó: ‘¡Ya están aquí otra vez, ya están aquí otra vez...!’.», posiblemente rememorando episodios de la Guerra Civil. «Y eso es miedo», señala su nieta.

La búsqueda

La búsqueda de su abuelo comenzó en 2008, cuando fue destinada como profesora de Formación Profesional (ahora está recién jubilada) a un centro de la localidad de Santa Marta, cerca de La Parra (Badajoz), donde nació su abuelo. «Allí los compañeros de Historia hablaban mucho de estas cosas y un día se lo conté».

En 2010 viajó por primera vez con su padre, que tenía 81 años, a Formentera

Reconoce que entonces tenía muy poca información: «Andaba buscando y encontré un libro, ‘Rumbo a Rusia’, de Francisco Gragera y Daniel Infantes, y de allí saqué el dato de que lo enviaron a Formentera, pero no tenía nada más». Tras diversas consultas con sus colegas del instituto supo que otros extremeños también fueron enviados a Formentera y así entró en contacto con Artur Parrón, del Foro por la Memoria de Eivissa y Formentera.

En 2010 Lucía pudo viajar por primera vez con su padre, que tenía 81 años, a Formentera. Acompañados por Parrón visitaron el campo de reclusión y el cementerio: «En el campo mi padre lo pasó mal, pero cuando llegó al cementerio me dijo: ‘Ya me quedo más tranquilo porque cuando [su padre, Isaac] llegó aquí ya descansó el pobre’. Esas fueron sus palabras», rememora.

Lucía recuerda que fue, en su familia, la que insistió para conocer la historia de su abuelo, pero lo poco que pudo averiguar es que aparecía en una lista como miembro del Comité Antifranquista local de La Parra, aunque hay muchas lagunas.

Además, explica que la pasada semana recibió la llamada de la dirección general de Memoria Histórica del Govern balear para preguntarle si querían recuperar los restos de Isaac, «a lo que dijimos que sí».

El director general de ese departamento, Jesús Jurado, avanzó que ya han iniciado el trámite administrativo oficial para el traslado de los restos: «Es un trámite que debemos hacer con el Ayuntamiento de Zafra y entre la funeraria de Palma y la de esta localidad. Una vez realizado el traslado se suele acompañar de una delegación institucional por el carácter de reparación y homenaje a una víctima del franquismo».