Ciudadanos seguirá vivo en Extremadura: "El espacio de centro sigue siendo necesario"

Ciudadanos no se presentará tampoco a las elecciones generales por ninguna de las dos circunscripciones extremeñas, pero seguirá vivo. Eso sí, habrá cambios. La salida del partido naranja del Parlamento regional y de los siete diputados que obtuvo en 2019, tras no conseguir representación el pasado 28 de mayo, no acaba con la formación en la comunidad. “Vamos a seguir sobreviviendo porque el espacio de centro creemos que es necesario, sobre todo en un momento en el que se va a producir una bipolarización de la sociedad que no va a traer consecuencias muy buenas para nadie. Vamos a seguir peleando por el espacio de centro”. Así ha zanjado Fernando Baselga, el líder de Ciudadanos en la región, todo atisbo de duda sobre el futuro de la formación.

Tras la celebración, en la tarde de ayer, de un comité autonómico el partido ha decidido que va reestructurarse en Extremadura, como en el resto de regiones, para seguir en marcha pero con una infraestructura menor. Y en la región se han planteado una nueva reorganización que se pondrá en marcha a partir de septiembre. “Seguiremos haciendo la actividad política normal, pero sin estar representados en instituciones tan importantes como la Asamblea o las Diputaciones. Haremos una política más municipal, atendiendo a nuestros concejales y candidatos”, ha señalado Baselga. El presidente de Ciudadanos Extremadura ha planteado a la dirección nacional del partido la posibilidad de hacer dos agrupaciones, una de cada una de las provincias extremeñas, y cerrar la sede regional que tienen en Mérida. “No tiene sentido mantenerla si no hay representación en el Parlamento autonómico. Lo lógico es que ahora tengamos dos sedes, una en Cáceres y otra en Badajoz, que serían el centro de partida para la expansión y atención política a los compañeros que tienen acta de concejal”. La respuesta de Madrid es que lo estudiarán y en septiembre dirán si aceptan o no la propuesta de Baselga. Sobre su futuro, ha anunciado que ayer puso su cargo a disposición del partido y en septiembre decidirá si continúa liderando la formación en la comunidad (fue elegido en unas primarias a principios de 2023 para cuatro años) o si se retira de la vida política. “Los compañeros me han pedido que continúe, pero necesito pensármelo”. Baselga dejó claro que en ningún momento se ha planteado el cierre del partido “porque el espacio político de centro sigue existiendo”. A su juicio, los malos resultados electorales para su formación el pasado 28 de mayo son una “circunstancia excepcional, que entendemos que ha sido el voto útil. La gente está harta de Pedro Sánchez y eso ha arrastrado una ola a favor del PP y de Vox, que se han llevado por delante a un gobierno regional con mayoría absoluta (en referencia al PSOE)”. De hecho, Baselga asegura que con los votos obtenidos a nivel nacional en las pasadas elecciones autonómicas obtendrían al menos dos eurodiputados en los próximos comicios europeos a los que aún no han decidido si concurrirán. La idea, no obstante, es hacerlo 'a priori' a pesar de haber descartado ya la presencia de Ciudadanos en las próximas elecciones generales. Las razones, las explicó ayer a los militantes extremeños el secretario de Organización, Carlos Pérez, que estuvo presente en el comité autonómico. “Contó que la decisión se había tomado porque el batacazo electoral ha sido importante y recuperarse en un mes es imposible”.