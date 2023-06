Primero el fuego, ahora el agua

Primero el fuego trastocó el paisaje y la vida de los vecinos de las 10.000 hectáreas arrasadas en las comarcas de Gata y Las Hurdes; y ahora el agua está complicando la vuelta a la normalidad en las localidades de Pinofranqueado y Ovejuela, justo donde se declaró el incendio. Las lluvias de las últimas semanas, que se iniciaron cuando el fuego aún no se había dado por extinguido, han provocado escorrentías que han llevado barro y cenizas a las calles, a los cauces y al río Los Ángeles, en el que está el embalse del que se abastece Pinofranqueado (1.700 habitantes). Y está por ver aún los efectos de ambas cuestiones en el turismo, un pilar económico de la zona.

Desde el pasado 1 de junio el pueblo no puede abastecerse de su embalse porque Salud Pública ha determinado que el agua no es apta para consumo por la presencia de cenizas. Los vecinos lo están solventando por ahora cogiendo agua de otras fuentes próximas de zonas que no se vieron afectadas por el incendio o comprando garrafas, mientras se trabaja también en cambiar el sistema de depuración para retener las cenizas, según explican desde el consistorio.

Fue el ayuntamiento de la localidad el que solicitó que se practicaran los análisis para evaluar la calidad del agua ante el olor a ceniza que presentaba y el color turbio que persistía tras tratarse. Ahora se toman muestras diarias para evaluar la situación, que persiste. De hecho el agua sigue saliendo del grifo con un color amarillento y con un fuerte olor a cloro por la intensidad del tratamiento que se está aplicando para que llegue en las mejores condiciones a las casas y los negocios, y que se pueda usar al menos para el aseo o para lavar. También continúa el olor a ceniza al abrir el grifo, según explican algunos vecinos.

El sector turístico acusa ya que «faltan llamadas» y teme el efecto a largo plazo del fuego y el agua

«La lluvia llegó tan pronto que no dio tiempo a que se pusieran todos los medios necesarios para que no llegara la ceniza; pero estamos trabajando para solventar el problema con el agua», dice el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal. Este viernes el regidor se ha trasladado a Ovejuela, alquería que depende de su ayuntamiento, para ver los efectos de la tromba de agua que cayó la tarde anterior y que ha dejado la carretera de acceso y algunas zonas del pueblo cubiertas de lodo, cenizas y restos del incendio. El mismo efecto se produjo con el agua caída en Pinofranqueado, que anegó de agua embarrada las inmediaciones de la piscina natural en poco más de 20 minutos. La situación del agua es lo que más preocupa en este momento.

Medidas urgentes

Esta semana se ha publicado en el DOE la resolución del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie forestal afectada por el incendio declarado el pasado 17 de mayo en el término municipal de Pinofranqueado. Algunas actuaciones no se han puesto en marcha aún (el incendio se declaró extinguido el 6 de junio), pero entre las que sí, están precisamente la instalación de barreras en el embalse de Los Ángeles, para retener arrastres procedentes de la zona incendiada; o la construcción de fajinas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo para evitar las escorrentías en las laderas.

La duda ahora es cómo afectará todo esto a los negocios de una zona en la que el turismo es un recurso económico esencial. «De momento no hay cancelaciones, pero sí que faltan llamadas en un momento en que debería haber bastante actividad. Estamos a la expectativa de qué va a pasar con las reservas en una zona en la que a estas alturas debería haber más», asume la presidenta de la Fextur, Victoria Bazaga. En el colectivo hay preocupación y han solicitado un plan especial de turismo en la zona para atraer a visitantes.