La gigafactoría de Envision en Navalmoral accederá a unos 300 millones con el nuevo PERTE

Habrá nueva convocatoria del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico y conectado (VEC) en las próximas semanas y en Envision aceleran los preparativos para una nueva oportunidad de financiación que parece ajustarse al milímetro a su proyecto de gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata. Tanto es así que la empresa ha paralizado por el momento la solicitud de ayudas a través de los Incentivos Regionales que presentó en diciembre, y tampoco ha iniciado los primeros movimientos de tierras como anunciaron (se barajó incluso el mes de abril), porque el inicio de la obra podía dar al traste con la solicitud de las ayudas del PERTE-VEC, que son para nuevos proyectos. «Ya estamos trabajando en la solicitud para poder presentarla en cuanto se abra la convocatoria del PERTE-VEC, que ahora va a ser mucho más atractiva», confirman en Envision.

El Ministerio de Industria trabaja ya en una doble línea de ayudas dentro de este PERTE y una de ellas está dotada con 873 millones para poner en marcha proyectos de fabricación de baterías como el de Envision. La otra es la línea ordinaria. La previsión es que se pueda abrir la convocatoria a finales del mes de junio, según confirman fuentes del departamento que dirige Héctor Gómez. Aseguran que las elecciones generales del 23J no trastocan los planes porque la convocatoria es una orden que no requiere de trámite parlamentario: otra cosa es que es poco probable que haya una resolucion provisional antes de la cita electoral. «Los trámites administrativos de estas convocatorias son largos», advierten en Industria. La previsión allí, de hecho, es que esa primera resolución provisional con el reparto de las ayudas esté al final del verano, lo que sitúa en el otoño la adjudicación definitiva de los fondos.

Específica para baterías

La que persigue Envision es una nueva línea específica aprobada por Europa para «apoyar la producción de baterías para la cadena industrial de vehículos eléctricos con el fin de fomentar la transición hacia una economía con cero emisiones netas», según el anuncio de la Comisión Europea del pasado mes de mayo. Y las cuantías oscilan entre los 100 y los 300 millones de euros para estas incitativas. La intensidad de la ayuda (puede ser directa o a través de préstamos) está relacionada con la ubicación el proyecto y, en concreto, depende de si la inversión se plantea en lo que Europa denomina «zona asistida» (son las regiones más desfavorecidas y con menor desarrollo industrial) entre las que se encuentra Extremadura. En Envision cuentan por ese motivo con acceder al máximo de la ayuda posible (300 millones) lo que se aproximaría a la financiación que siempre han demandado para un proyecto de 2.500 millones de inversión. La empresa quiere entre 300 y 400 millones de ayudas para aproximarse a lo que amarró Volkswagen en la primera convocatoria del PERTE para su planta de baterías en Sagunto (fueron 397 millones). «Se trata de poder competir en igualdad de condiciones», defienden en el gigante chino que promueve la planta de Navalmoral de la Mata. Ellos ya optaron a ese primer PERTE, donde se quedaron fuera de las ayudas por la falta de implantación territorial. Envision acababa de aterrizar con su proyecto en España apenas tres semanas antes de que se abriera la convocatoria, pero ahora tiene un año de recorrido trabajando en un proyecto que incluye, además de la planta de baterías en Extremadura, otros proyectos ligados al hidrógeno verde y la investigación energética en Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Tras el traspiés de Envision en la primera convocatoria del PERTE la empresa siempre ha mantenido el interés por desarrollar su proyecto en Extremadura; y desde la Junta y el Gobierno central han insistido en que habría otras vías de financiación. Entre ellas se contó casi desde el primer momento con ese segundo PERTE tras el descalabro del primero, que apenas adjudicó un tercio de los fondos.

Otras vías aparcadas, por el momento

Junto a eso, Envision ha ido explorando otras opciones de ayudas. En diciembre solicitó 115 millones a través de los Incentivos Regionales. La solicitud no se ha resuelto aún y la empresa ha optado por paralizar la tramitación para que estas ayudas no se solapen con las que quieren captar en el nuevo PERTE, mucho más atractiva por la posibilidad de acceder a más fondos, pero también por las condiciones, puesto que la ayuda en el caso del PERTE de va liberando a medida que avanza la ejecución del proyecto, mientras que con los Incentivos Regionales no se entrega hasta que se completa. La posibilidad de activar esa otra vía, en todo caso, sigue viva. «No los descartamos, pero contemplaremos los Incentivos Regionales con más tranquilidad, cuando veamos el resto del panorama de las ayudas», apuntan en Envision.

La segunda convocatoria del PERTE VEC está dotada con 1.475 millones de euros de los que la fabricación de baterías acumulan el grueso de los fondos. La iniciativa contiene novedades como la ampliación de los umbrales de ayuda y la inclusión de las flexibilizaciones para determinados proyectos, como consecuencia de la guerra de Ucrania. En general hay además una simplificación administrativa del procedimiento, según la información de Industria.

Además de la línea para las gigafactorías, hay otra para proyectos individuales con impacto en los distintos eslabones de la cadena de valor de los vehículos eléctricos.