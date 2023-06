Medicina no aumentará sus plazas y bajará a las 120 el próximo año

Finalmente no se va a cumplir lo previsto y el próximo curso no habrá seis plazas más para estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Extremadura (UEx). Sí se mantendrán, no obstante, las 12 que ya se incrementaron el año pasado (hasta alcanzar una oferta de 132 plazas en total), pero será de forma temporal ya que la idea de la facultad es volver a partir de septiembre de 2024 a las 120 plazas que ha venido teniendo desde 2014.

Así lo ha decidido la Junta de Centro de la facultad después de que no haya habido un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, que había solicitado a las facultades un aumento de su oferta formativa a cambio de una financiación extraordinaria. Sin embargo, para lograr ese dinero extra, el ministerio no ha tenido en cuenta los esfuerzos que ya había hecho la facultad extremeña, ya que pedía un incremento del 15% sobre las 140 plazas que tiene verificadas la Facultad de Medicina de la UEx (ese era el númerus clausus hasta 2014), pero no sobre las 120 reales que viene ofertando en la última década. La facultad pasó de 140 plazas a 120 ante los problemas de profesorado que había, ya que durante varios años no se renovaron los puestos de los docentes que se jubilaban y eso mermó las plantillas.

La situación no ha cambiado, los recursos de la facultad siguen siendo ajustados y limitados, pero aún así el centro decidió hacer un esfuerzo y el año pasado ante la petición del Ministerio de Sanidad incrementó un 10% la oferta, pasando de las 120 plazas a las 132 actuales. La extremeña fue, de hecho, la única facultad del país que amplió sus números para este curso «haciendo un sacrificio» y la idea era añadir un 5% más el próximo curso para llegar al 15% solicitado por Sanidad. Por eso, la previsión inicial era sumar ahora seis plazas más hasta llegar a las 138, sin embargo, como estas están por debajo de las 140 que constan en la memoria de verificación del centro, el ministerio no tendrá en cuenta el incremento y no otorgará a la facultad extremeña la financiación que le correspondería: más de 800.000 euros. En los casos extremos la financiación extra podría superar incluso los dos millones por facultad.

«Ha sido una desilusión, pero sin financiación no podemos asumir más alumnos porque se deteriora la calidad» Francisco Vaz - Decano de la Facultad de Medicina de la UEx

«Era un dinero que nos venía muy bien porque iba destinado a ampliar las plantillas y mejorar la dotación para poder asumir el aumento de plazas, pero si ese dinero no llega no podemos seguir creciendo porque la calidad de la enseñanza se podría resentir», explica el decano de la Facultad de Medicina, Francisco Vaz. «No podemos sobrecargar más a los profesores. La idea era con esa financiación extra reforzar las plantillas y contar con nuevo material docente para mejorar las prácticas, como simuladores clínicos por ejemplo, y poder así asumir el incremento de alumnos», insiste.

Falta de negociación

Vaz señala que el ministerio no ha querido negociar la aplicación de sus criterios «a pesar de la buena disposición que ha mostrado el centro» de la UEx hasta el final y reconoce que se siente «desilusionado» con el desenlace de los acontecimientos. «El problema es que han aplicado unos criterios que dejan fuera la ampliación que ya habíamos hecho porque se agarran a un documento por el cual pretendían que fuéramos a una oferta de 161 plazas, algo imposible. El incremento ya realizado es como si no hubiera existido y la propuesta para el curso que viene tiene una compensación económica muy pequeña, así que por eso la Junta de Centro ha decidido no aumentar la oferta». Por tanto, la facultad recibirá del ministerio solo 120.000 euros, que es una cantidad fija que llegará a todas las universidades.

La petición del Ministerio de Sanidad tenía un objetivo: aumentar el número de profesionales facultativos en el futuro para paliar el déficit de médicos que tiene el sistema nacional de salud en estos momentos. Sin embargo, considera Vaz, esa solución es una cuestión muy discutida porque los estudiantes extra que ahora empezarían a formarse con esa ampliación de plazas en todo el país no acabarán sus estudios y estarán capacitados para trabajar como médicos hasta dentro de diez y once años «y no sabemos bien las necesidades que habrá entonces. Era una solución muy a largo plazo».