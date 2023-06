Extremadura sigue a la cola en afiliados extranjeros, pese al aumento del 10% en un año

La Seguridad Social ganó de media en Extremadura 564 afiliados extranjeros en el mes de abril en comparación a marzo. Sumó de esta forma cuatro meses consecutivos de ascensos, hasta situar su número en 15.576. En el último año, la cifra de foráneos dados de alta en los diferentes regímenes se incrementó en algo más de un 10% en la región, y se mueve ya entre los niveles más altos de toda la serie, algo lejos aún de su máximo, alcanzado en octubre de 2021 con 17.013 inscritos.

A pesar de este incremento, la mano de obra extranjera supone únicamente el 3,8% de los cotizantes en la comunidad autónoma, a mucha distancia del 12,6% que representan de media en España. En ninguna otra autonomía su proporción es tan reducida como en Extremadura. En Asturias y Galicia, los dos territorios que quedan por encima, se supera el 5%. En el lado contrario, en Baleares pasan del 21%, en Cataluña se acercan al 16% y en Madrid rondan el 15%. «El fuelle que tiene la economía extremeña no da para mucho más», resume Antonio Pérez, profesor de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Extremadura. A diferencia de lo que ocurre en otras zonas españolas, en las que cuentan con una mayor relevancia dentro de un abanico más amplio de sectores o del empleo autónomo, «aquí la presencia más notoria de extranjeros está en el sector agrario» y «tiene un marcado carácter temporal», añade.

Una preponderancia del sector primario que confirman las estadísticas de la Seguridad Social, que recogen 3.526 trabajadores de otros países encuadrados en el sistema especial del campo. Son más de los que hay en cualquier otra actividad, con marroquíes y rumanos como las principales nacionalidades. Dentro del otro sistema especial, el de empleados del hogar, hay 1.043 inscritos, siendo aquí dos países de Centroamérica, Honduras y Nicaragua, los que suman mayor cantidad de cotizantes, más de un 90% de ellos mujeres.

No obstante, su número puede ser algo superior. «Cada vez hay menos gente trabajando sin papeles en hostelería o en el campo, es más difícil que suceda porque han aumentado las inspecciones», apunta María Gemio, presidenta de la asociación Todos iguales, todos legales. En cambio, en el caso de las trabajadoras del hogar, puntualiza, sí es más habitual que se tenga como «internas» a mujeres a las «que se paga ochocientos euros al mes sin darles de alta».

Para el resto de registrados en el régimen general, la hostelería es la principal fuente de ocupación, con 1.672 empleados. A continuación figuran las actividades sanitarias y de servicios sociales (1.462); los transportes y el almacenamiento (1.145); y el comercio y la reparación de vehículos (994). Portugueses, rumanos, y marroquíes, por este orden, son las procedencias con más asalariados en este grupo.

En cuanto a los autónomos, son 2.733 los extranjeros en Extremadura. Muy pocos teniendo en cuenta que en la región hay unos 80.000 trabajadores por cuenta propia, pero el nivel más alto del histórico de datos. Son clara mayoría, dos de cada tres, los emprendedores llegados de países no comunitarios. Los chinos aparecen liderando la tabla, con casi seiscientos negocios.

Del total de cotizantes extranjeros en Extremadura, un 55% (8.556) son varones y un 45% mujeres (7.019), mientras que por origen, 9.555 (61,3%) proceden de países extracomunitarios y 6.020 (38,6%) de la UE. Por países, dentro de los comunitarios los que aportan un mayor volumen de inscritos son, muy destacadamente, Rumanía (2.938) y Portugal (2.162). Ya lejos aparecen Italia (305), Francia (141), Bulgaria (109), Polonia (108) y Alemania (71). Entre los extracomunitarios, a la cabeza está Marruecos (2.530), adelantando a China (864). El resto de naciones con cifras reseñables son ya todas de América Latina: Colombia (765); Venezuela (566); Brasil (531); Honduras (517); Nicaragua (495); Perú (342); Argentina (239); y Cuba (220).

Extremadura ha perdido más de 50.000 habitantes en una década y su población está cada vez más envejecida. Antonio Pérez apunta que la llegada de inmigrantes es «la única posibilidad de romper ese círculo vicioso en el que está metida, no solo nuestra región, sino una parte importante de Europa», y que se genera por los bajos niveles de natalidad: si nacen pocos niños, en la siguientes generaciones son también menos las mujeres en edad fértil, lo que causa un nuevo descenso en la natalidad. «Los inmigrantes jóvenes, en general, tienen un comportamiento ante la natalidad muy distinto al nuestro, son poblaciones más fecundas que contribuyen a aumentar el crecimiento natural», detalla. De hecho, es la inmigración la que está sosteniendo el crecimiento de la población en España. En este punto, las proyecciones del INE sobre migraciones no adelantan ningún cambio significativo para la región: hasta 2036 seguiría representando únicamente el 0,6% del flujo total de extranjeros recibidos en España, con unas cifras que, además, irían cayendo progresivamente en términos absolutos. En cualquier caso, matiza este experto, «las proyecciones en temas de inmigraciones son siempre resbaladizas, se mueven en un ámbito de gran incertidumbre. No sabemos qué puede pasar porque es una variable que reacciona muy rápidamente a estímulos económicos».

El crecimiento porcentual experimentado por la afiliación extranjera en la región en este año va en la misma línea del observado a nivel nacional, donde en los últimos doce meses la inscripción media de trabajadores procedentes de otros países ha crecido un 10,7%. Eso ha significado 52.169 nuevos cotizantes, hasta los 2.606.683.