La senegalesa Ami Colle Sane conoció España gracias al grupo de bailes tradicionales al que pertenece. A lo largo de varios años estuvo viniendo anualmente a actuar durante tres meses en diferentes festivales españoles para luego volver a Senegal. Pero «al final las cosas cada vez iban a peor» en su país y ella y sus 16 compañeros de la formación decidieron quedarse. De eso hace 21 años (ella cumplirá 48 en julio próximo). Le costó «mucho» tomar la decisión, «y al poco quería regresar porque echaba de menos a mis padres, a mis hermanos… pero mi madre me decía que, aunque ella prefiriese que todos sus hijos se quedaran allí, con la situación que había [en Senegal] me quedara aquí no ya por mi futuro, sino por el de mis hijos si algún día los tenía, que este sería un mejor lugar para criarlos».

«No quiero moverme de aquí. España me encanta, la gente es muy amable, sobre todo en Extremadura»

Estuvo en Cataluña hasta 2017. Los primeros tres años de forma irregular, ganándose la vida con la venta ambulante en mercadillos y «haciendo trenzas en el pelo» y posteriormente otros ocho en un matadero hasta que la empresa acabó cerrando por la crisis. En Extremadura «desde que he venido no he parado», ya sea cuidando gente mayor, como empleada de la limpieza o en faenas agrarias en las campañas de la aceituna, la almendra o la fruta en las Vegas Altas. «Hasta Portugal me he ido, donde me salía». Separada y con tres hijos, «tengo que mantenerlos, no me queda más remedio que trabajar en lo que me salga», señala. Ahora, desde hace casi un año lo hace en tareas de limpieza en un restaurante de Villafranca de los Barros. A partir del «primer día» con «contrato fijo». Asimismo, sigue realizando actuaciones con su grupo, Ballet Kassoumaye.

Asentada en España

«No quiero moverme de aquí. También tengo una prima hermana en Francia trabajando en un aeropuerto que me ha buscado trabajo allí, pero España me encanta, la gente es muy amable, sobre todo en Extremadura, son gente maravillosa, la verdad. Mis amigas de Barcelona me están llamando también para que vuelva, pero les digo que no», asegura.

De momento vive en Ribera del Fresno, pero en unas pocas semanas se mudará a Villafranca, donde acaba de comprase un piso pensando también en sus hijos. La mayor (15 años) estudia en el colegio San José de esta localidad de Tierra de Barros y quiere que los dos menores (de 13 y 10) sigan sus pasos. A todos ellos los va llevando periódicamente a Senegal para que conozcan la cultura de su país y a su familia, a la que ella ha seguido ayudando económicamente. «Antes de tener hijos cada mes enviaba 150 euros como mínimo», y ahora cuando puede. A su hermano también le gustaría venir a España, «pero yo no quiero que venga en patera. Buscaremos otra manera, pero no será esa forma».