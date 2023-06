Dos noches sin dormir le costó a la paraguaya Guillermina Velázquez Rivas tomar la decisión de dejar su país y venirse a España. Fue hace 17 años y por aquel entonces ya llevaba siete dando clases a niños de Preescolar y Primaria «en una comunidad humilde de un pueblito humilde» en el que la gente se gana la vida con el cultivo de bananas. Ser maestra era su vocación y quería comenzar estudios universitarios para progresar en el ámbito de la docencia. Sin embargo, su padre, que se había dedicado a tareas agrícolas, había fallecido hacía cuatro años, dejando además de a ella a otros hijos pequeños, de 7 y 8 años, y la familia se había quedado sin su principal fuente de sustento. «Estaba empezando a tener ingresos, pero bastaban solo para mí y estaba viendo que iba a faltar dinero en casa. Por una parte estaba mi profesión, que era lo que yo amaba, que era estar con los niños, pero por otra estaba mi familia», cuenta.

Llegó a Málaga ya con una oferta de trabajo encima de la mesa como empleada del hogar gracias «una amiga mía del colegio, que fue mi ángel» y que la recibió en su casa. Nunca antes había salido del departamento de Caaguazú, donde estaba su hogar. «Fue un poco duro. Renuncié al sueño que tenía y me vine a la aventura, sin saber lo que me esperaba aquí». Pidió un año de permiso al Ministerio de Educación porque el plan inicial era estar solo ese tiempo en España y regresar. Cambio de idea porque «te das cuenta de que económicamente compensa mucho seguir aquí, aunque perdiese mis oportunidades académicas y me doliese muchísimo», reconoce.

«Gracias a que estoy en España, mi madre sigue viva»

En pleno confinamiento tuvo que volver a Paraguay porque a su madre le diagnosticaron un cáncer. Regresó en 2021 y fue cuando vino ya a Extremadura para ocupar un empleo cuidando a una persona mayor.

A sus 43 años, a día de hoy Guillermina está «contenta» de cómo le han ido las cosas. «Gracias a Dios estoy muy bien», subraya. Incluso ha podido traerse a uno de sus hermanos a España. Aunque no siempre ha sido así. «Para poder obtener mi permiso de residencia, tuve que aguantar un año y cuatro meses en una casa [como interna] donde solo libraba los domingos y sin vacaciones», detalla. Solo con «dos horitas» de descanso durante el día que tenía que aprovechar para «planchar la ropa». Todavía sigue enviando dinero periódicamente a su casa. «Gracias a que estoy en España, mi madre está viva. En Paraguay la salud es carísima», zanja.

Cada tres años regresa a su país natal, de donde lo que añora es «la familia», sobre todo a su madre, «pero llevando aquí muchos años, vas cogiendo las costumbres y ya te quedas con tu país como tu segunda tierra».