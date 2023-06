«Estoy en shock, mis padres se han quedado sin nada»

Lleva un año en Cáceres, donde recaló junto a sus dos hijas, de 18 y 7 años, y su marido. Fue uno de los pocos hombres que consiguió huir de Ucrania en plena guerra porque en el momento en que estalló no se encontraba en el país por trabajo. Se reencontró con Yulia Aleiniko, su esposa, y sus dos hijas y emprendieron el viaje que terminaron en Cáceres, dejando en territorio ucraniano a gran parte de sus familias. Ahora intentan buscarse la vida. Él ya ha conseguido trabajo. Ella estudia castellano. Y sus hijas van al colegio y al instituto.

Ha sido (y es) un calvario, como para todos los refugiados, del que han intentado reponerse. Pero cuando todo parecía estar un poco más tranquilo, el ejército de Putin ha vuelto a dar donde más duele. El derribo de la presa de Nova Kajovka, a unos 60 kilómetros de Jersón, ha supuesto una catástrofe sin precedentes que afecta ya a 80 poblaciones y a más de 40.000 personas, según el gobierno ucraniano. Entre ellos están los padres de Yulia Aleiniko, que lo han perdido todo. Todavía está en shock.

Se enteró el día que ocurrió, este pasado martes por la mañana, por los canales de información de Ucrania que consulta cada jornada desde que estalló la guerra. Se puso nerviosa y llamó a sus padres. Les localizó y le contaron que los habían evacuado, que su casa ya no existía, ha desaparecido bajo el agua. «Se fueron con lo puesto, no tienen comida, ropa, agua… Viven en la calle», cuenta a este diario. Compungida pero a la vez aliviada: «Están vivos y eso es lo que ahora me importa», reconoce. No se atreve a plantearles que se trasladen a España con ella, sabe que le dirán que no. «Son mayores y para ellos es muy importante vivir en su tierra, no quieren abandonarla», explica. Lo respeta.

La presa: seis veces más grande que la de La Serena

La presa saltó por los aires el pasado 6 de junio. Según los sismólogos de Rumanía, tal y como cuenta Khrystyna Mykulyak, ucraniana residente en Extremadura, por una fuerte explosión bajo el agua. La presa tiene una capacidad de 18.000 hectómetros cúbicos. Para hacerse una idea de su magnitud, tiene seis veces la capacidad del embalse de La Serena (Badajoz), el más grande de España y el tercero más grande de Europa Occidental. La explosión ha provocado un tsunami que va engullendo pueblos. No se sabe hasta dónde llegará. Tiene además una importancia estratégica, pues el agua del embalse se utiliza para la refrigeración de la central nuclear más importante de Europa, la de Zaporiyia, controlada por los rusos y de la que se abastece también Crimea. Se teme por ella, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica asegura que no hay riesgo inmediato. Es una catástrofe humanitaria sin precedentes. De momento los pueblos no tienen tampoco electricidad.

«Esa zona de Ucrania es fundamentalmente agraria, donde la gente vive de sus tierras. Es una doble catástrofe porque se han hundido las tierras y no se puede sembrar ni recoger lo sembrado y entonces no tienen para vivir», cuenta Liliana Malets, ucraniana afincada en Cáceres. Traduce a Inna Rudenkova, otra refugiada de 29 años que huyó de la guerra embarazada. Llegó sola a la capital cacereña, donde hace siete meses dio a luz a su primera hija. En Jersón dejó a sus padres. «Estoy muy preocupada y estresada, todavía en shock», cuenta a este diario a través Liliana, pues aún no se maneja bien en castellano.

De momento el agua no ha llegado a anegar la vivienda de sus progenitores, pero llegará a hacerlo pues se espera que la ola alcance los nueve metros. Mientras, ellos no quieren moverse de su casa. «No saben qué van a hacer, tienen muchos animales y no quieren abandonarlos», apunta. Y además les prohíben huir: «No pueden moverse porque los rusos no se lo permiten, si te mueves te disparan, es un genocido», añade. Siente impotencia por no poder ayudarles: «No pueden ni moverse de su casa para salvarse», insiste.

«Son Inocentes»

Lo ocurrido ha vuelto a dejar a los refugiados con el corazón en un puño. La preocupación no deja dormir a Liliana Malets, a pesar de que no tiene familia cerca de la zona afectada. «Es nuestra tierra. Esto ha hundido a mucha gente inocente. No hay razón para que este cabrón (refiriéndose a Puntin) haga este desastre», confiesa. «La gente va a pasar hambre, si su huerto está hundido, ¿cómo van a recoger lo que siembran?», insiste.

El miedo se ha vuelto a apoderar también de Khrystyna Mykulyak, ucraniana residente en Extremadura y que se encarga de ayudar a los refugiados desde que comenzaron a llegar a la región huyendo de la guerra. Sufre depresión desde que estalló. Había mejorado pero esto le ha hecho recaer. También está en shock. «Esto es una catástrofe parecida a la de Chernóbil», explica.

Los familiares y allegados que viven allí, le cuentan que no hay ni luz ni agua y que el Gobierno les ha pedido que no rieguen los campos ni utilicen los pozos. «En dos días ha subido el agua embotellada y la electricidad muchísimo. No sé qué va a pasar», señala. Le envían vídeos de la gente intentando zafarse del agua, de peces muertos flotando o de los 300 animales de un zoológico de Jersón ahogados. «Es terrible pero ya nos habíamos acostumbrado a ver las bombas caer, pero esto... No son humanos», sostiene.