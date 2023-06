Fue su hermana mayor la que hace 23 años acabó convenciendo a Armando Facundo de que lo mejor para él era venirse a España en busca de un futuro laboral más prometedor del que probablemente le esperaba en Perú. Una vez que llegó a Madrid, cursó un módulo de Formación Profesional en electricidad y, tras finalizarlo, de inmediato empezó a trabajar. Nacido en Piura, ciudad del norte peruano y una de las más pobladas del país andino, el proceso de aclimatación a España «realmente no me costó, en eso he sido afortunado. No se me hizo difícil adaptarme ni en cuestiones de trabajo ni de amigos», asegura. Venir, apostilla, es algo que «me cambió la vida para bien totalmente».

Cada dos años regresa de vacaciones a Perú, donde continúan viviendo sus padres. Ellos siguen siendo lo que más echa de menos de su tierra de origen, aunque añora también la gastronomía (de la que menciona sobre todo las papas a la huancaína). Tras haber pasado en España más de la mitad de su vida, por ahora no se plantea retornar. «Aquí estoy a gusto, muy enraizado», si bien, matiza, «eso es algo que nunca se sabe». «No me costó adaptarme. No se me hizo difícil ni en cuestiones de trabajo ni de amigos» Desde agosto de 2013 reside en Mérida, en donde recaló destinado por la empresa para la que ya estaba trabajando en Madrid. De la vida que disfruta en Extremadura valora especialmente el «trato familiar y más cercano» que tiene con la gente. Eso y el nivel de vida, que es más asequible que en una gran ciudad y que da mayor margen para «ahorrar. En Madrid, es bajarte de coche, ya estás gastando». Hasta la capital de España viaja cada quince días para ver a cuatro de sus hermanos que viven allí. El resto de su familia (él es el séptimo de diez hermanos) vive repartido entre Perú, Estados Unidos y Alemania.