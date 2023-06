¿Está Extremadura ante la primera ola de calor de la temporada? De momento, lo que se puede confirmar es que a partir del miércoles se esperan en la región cielos pocos nubosos con algunas nubes altas y temperaturas en ascenso por encima de los 35 grados, si bien, en algunos puntos de la provincia pacense y de las Vegas del Guadiana, podrían ser cercanas a 37 o 38 grados. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Marcelino Núñez, indicó ayer que hasta que no transcurran los días es difícil de prever si estas temperaturas elevadas continuarán o no a lo largo de la semana que viene, no obstante, lo que «está claro» es que se trata del «primer episodio de temperaturas altas» previo al verano, que comenzará oficialmente el miércoles 21 de junio.

«A día de hoy no parece que el episodio se vaya a extender porque estamos a mediados de junio y serían temperaturas cálidas típicas, pero habría que esperar un poco más para ver si el episodio se prolonga. Venimos con temperaturas bajas con cielos nubosos casi todos los días, por lo que el cambio es significativo», sostiene. De hecho, para la jornada de hoy, la previsión es que las temperaturas oscilen entre los 25 grados de Cáceres y los 29 en Mérida, por lo que el mercurio puede registrar una subida que ronde los 10 grados hasta el viernes. Hoy y mañana habrá nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunos chubascos dispersos que pueden acarrear tormentas, más probables en el norte: «Esperamos el paso de un frente que no será muy activo , pero sí va a remover un poco el tiempo y lo va a dejar algo inestable con algunas precipitaciones de tipo tormentoso». Un verano muy cálido En relación a la predicción estacional de cara a los meses veraniegos, Núñez informó de que hay una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a lo normal en Extremadura, algo que viene siendo habitual «desde hace ya varios años». «Lo más esperado son una o dos olas de calor y luego episodios de no tan altas temperaturas», que es lo que «suele ocurrir» en Extremadura». «La predicción estacional habla de temperaturas más elevadas que la media del periodo 2091-2020, pero no significa que sea un verano más cálido que el anterior», puntualizó. Con respecto a las precipitaciones, se aprecia una mayor probabilidad de que las estas sean superiores a los valores de referencia, sobre lo que matizó que significará, por ejemplo, que en vez de tres días en todo el verano llueva seis días y en vez de 23 litros, que se recojan 30 o 40 si exagera «mucho». La primavera más calurosa en 73 años La primavera de este 2023 ha sido la segunda más calurosa en Extremadura de los últimos 73 años, mientras que las precipitaciones fueron a su vez «muy inferiores» en relación a lo habitual. Núñez informó de que la región ha registrado durante esta estación 16,8 grados de media, cifra 1,8 grados más alta en relación a lo normal. Solo 1997, con 16,9 grados, superó esta cifra durante las siete últimas décadas. Los valores de la primavera de este año se explican especialmente por el carácter «extremadamente cálido» del pasado mes de abril (con cifras no registradas hasta ahora), mientras que marzo fue a su vez «muy cálido». En cuanto a las precipitaciones, se han registrado 148,9 litros por metro cuadrado, con un importante «déficit» (de 69,2 litros/m2) en relación a las cifras medias, únicamente con el norte de Cáceres con valores habituales. Solo 1977, 1995 y 2009 sufrieron déficits más pronunciados en el periodo comprendido entre el año 1951 y la actualidad. De nuevo, abril fue el mes que explica fundamentalmente estos datos, al ser «muy seco» (con lluvias un 13 por ciento de lo habitual), mientras que marzo fue seco y mayo normal. Pese a estos datos, el año hidrológico hasta ahora (de octubre a mayo) se comporta en valores casi normales, ya que se han recogido 496’4 litros/metro cuadrado, cifra algo inferior a los 528 litros/m2 de media. A tenor de que en verano se producen pocas lluvias, se espera por tanto que el año hidrológico concluya en valores normales. Las temperaturas «absolutamente anómalas» de abril (mes que registró una media de 18 grados) fue el principal episodio a reseñar durante primavera, junto a las lluvias en ocasiones acompañadas de tormentas acontecidas en los últimos 10 días de mayo. Otro de los fenómenos citados por Núñez pasa por la lluvia concentrada en la tercera decena del mes de mayo, prácticamente en 10 días y sobre todo en el norte de Cáceres con precipitaciones muy elevadas, a veces acompañadas de tormenta y días como el 26 cuando se registraron 2.971 descargas eléctricas, de las cuales 2.276 se produjeron en la provincia cacereña.