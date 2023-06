David, Carmela y Daniel, los tres 14 de la EBAU y futuros ingenieros

Sorpresa es la primera palabra que pronuncian David Matas, Carmela Maldonado y Daniel Pozo, los tres estudiantes extremeños que han conseguido la máxima calificación posible en las pruebas de acceso a la universidad: un 14. A pesar de que los tres partían de un 10 de media en Bachillerato (que supone el 60% de la calificación final), ninguno esperaba alcanzar la perfección en la EBAU, aunque reconocen que sí confiaban en tener buenos resultados.

David Matas Sánchez se enteraba por una noticia publicada en la web de este diario este mediodía que avanzaba que el 96,3% de los alumnos de la región había aprobado la selectividad. «Me saltó la alarma de la noticia y rápidamente me fui a consultarlo a la página web de la Universidad de Extremadura». Y ahí estaba su 14. La máxima nota posible. «La verdad es que me habían salido bien todos los exámenes de la EBAU, pero es fácil fallar en alguna cosa». Pero no ha sido el caso. Este alumno del IES Gabriel y Galán de Plasencia, todavía de 17 años, tiene abiertas las puertas de cualquier carrera y universidad del país, pero tiene claro que será ingeniero. «Todavía no tengo decidida la rama concreta, pero las que me parecen más interesantes son ingeniería de la energía, civil o mecánica». Su idea es marcharse a Madrid o Salamanca, pero no descarta quedarse en la UEx. «Voy a echar los papeles en los tres sitios».

Llegar hasta aquí ha requerido esfuerzo y sacrificio, porque «no hay una fórmula mágica. Es más bien un conjunto de circunstancias: la capacidad de cada uno, la motivación y el trabajo», dice. David asegura que siempre ha entendido los estudios como un ámbito de superación personal, «un desafío». Y pesar de que reconoce que este último año le han dejado poco tiempo libre, también ha podido disfrutar de sus hobbies principales: la lectura, «cualquier género me viene bien», y el deporte: «he practicado judo, baloncesto y este año he jugado en el equipo de rugby de Plasencia». Aficiones que quiere mantener en un futuro en el que le gustaría verse como ingeniero «en un trabajo con calidad de vida». De momento piensa solo a corto plazo y en el verano que le espera entre el papeleo de elegir universidad y el carnet de conducir.

A eso mismo va a dedicar también parte del verano Carmela Maldonado Caballero, otra de las alumnas extremeñas que ha sacado un 14 de nota de acceso a la universidad. A ella la noticia se la daba esta mañana su propio hermano. «Le he dado mis claves de la UEx a él porque yo no quería ni verlo y cuando me ha dicho el resultado me he quedado flipando». Oficialmente estaba previsto que las notas se publicaran mañana, día 16, en el portal de la universidad, pero bien es cierto que en los últimos años se vienen adelantando a la tarde de antes. «Nos han mandado una mensaje al grupo de clase diciendo que ya habían salido», cuenta esta alumna del IES Rodríguez Moñino de Badajoz.

«No me llama la atención Medicina»

Carmela tampoco se esperaba la máxima calificación. «Me había salido todo bien, pero no creía que fuera perfecto. Tenía dudas sobre todo en el examen de Lengua porque es más complicado para mí, tiene muchas partes y depende también mucho de que ese día tengas una buena idea y redactes bien, no es solo cosa de teoría», dice. Para ella el secreto está en organizarse bien y ponerse a estudiar y mucho. «Ha sido agotador, he madrugado todos los días del año y no he salido tanto como me hubiese gustado». Pero a lo que no ha faltado es a sus clases de ballet contemporáneo y de piano. «Creo que es importante tener algo de desconexión también».

Su fórmula, al menos, ha dado frutos porque con su 14 podrá estudiar la carrera que tiene decidida: Ingeniería Aeroespacial en Sevilla, que tiene una nota de corte de 12,56. «No he tenido mucha presión por la nota porque traía buena media y sabía que podría conseguirlo». Cuenta que desde hace tiempo le llaman mucho la atención los cohetes y los viajes a la Luna y es lo que más le motiva de la oferta universitaria. Y aunque en casa están muy orgullosos de ella y apoyan su decisión, también le han abierto otras opciones: «Mi abuelo es médico y mi hermano estudia Medicina y me han dicho que estudiara eso también, pero es que nunca me ha llamado la atención. Y a mi padre le gustaría que hiciera ingeniería agrónoma como él, pero yo tengo claro mi preferencia. Sé que es una carrera difícil y puede que suspenda alguna asignatura por primera vez en mi vida, pero tengo ese gusanillo, Me gustan los cálculos, organizar equipos, la idea de hacer cohetes... pero mi objetivo no es ser astronauta, soy más de la tierra».

Un poco en las nubes está todavía el tercer extremeño que ha logrado un 14, Daniel Pozo Ranchal, estudiante del IES Donoso Cortés de Don Benito. Él tampoco se esperaba alcanzar la perfección. «Creía que iba a tener una nota alta, pero no tanto». La noticia se la daba esta mañana el director de su instituto. «Me mandó un mensaje para felicitarme y no sabía de qué me hablaba porque esperaba que los resultados salieran mañana». Así que la sorpresa ha sido mayor para él, tanto que ha llegadoa asustar a sus padres con el grito que pegó al ver el 14. «Había salido contento de la EBAU, pero el examen de Dibujo técnico no fue como esperaba y tenía dudas, no creía que fuera todo perfecto». Y esa perfección le va a permitir estudiar el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene una nota de corte de 13,65 y eso le ha agobiado un poco durante la EBAU. «Tenía mucha presión por conseguirlo, pero ya había visto otras opciones por si acaso». Pero ahora hasta le van a sobrar algunas décimas.

Filosofía, la asignatura favorita

En esa misma universidad su hermano mayor estudia el doble grado de Física y Matemáticas y eso, reconoce, «hará más fácil» su nueva vida universitaria. Cuenta que le gustan muchas áreas distintas, de hecho Filosofía es su asignatura favorita, pero la informática siempre le ha llamado especialmente la atención: «estamos rodeados de toda clase de tecnología pero no llegamos a comprenderla del todo», reflexiona. «Y con Matemáticas creo que se puede llegar a sitios más lejos, aunque me va suponer un esfuerzo extra el doble grado». Su idea ahora es empezar el grado e ir descubriendo a qué quiere dedicarse en el futuro: «he mirado las asignaturas y de momento no entiendo ni la mitad», ironiza.

En los próximos años tendrá que seguir esforzándose como hasta ahora, aunque es de los que cree que además del sacrificio y las horas de estudio, en exámenes como la EBAU también hay un componente de suerte. «Creo que depende de las condiciones de cada uno, del trabajo durante todo el curso, pero también de que tengas algo de suerte». De momento piensa aparcar los libros este verano, ya está con las clases prácticas del carnet de conducir y quiere descansar y viajar. También seguir disfrutando de sus aficiones, la música (lleva años tocando la guitarra), el deporte y la lectura: ahora está centrado en la fantasía de Terry Pratchett. Él, como David y Carmela, aún asimilando sus buenos resultados, pero tienen por delante un verano con mucho tiempo libre antes de poner rumbo a la aventura universitaria.