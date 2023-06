Extremadura no contempla tirar de médicos recién egresados para cubrir el verano

Extremadura no contempla tirar de médicos recién egresados para cubrir las vacaciones de verano en los centros de salud. Es una de las alternativas que han planteado varias comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, para hacer frente al problema que se plantea en la temporada estival para encontrar sustitutos cuando parte de las plantillas se encuentran de permiso vacacional. En la región, de hecho, esto ya obligó la temporada pasada a que gran parte de los médicos de familia solo pudieran cogerse 15 días de vacaciones porque, de no hacerlo así, se corría el riesgo de dejar desatendidas ciertas zonas.

Sin embargo, aunque el Servicio Extremeño de Salud (SES) no lo llevará a efecto, es algo que sí ha planteado. «En ciertas áreas de salud se han hecho ofertas a recién licenciados», afirma la portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria en Extremadura, Marta Corraliza, pero aclara que, de momento, no tienen constancia de que esos contratos hayan llegado a materializarse.

La doctora Corraliza critica no obstante que Extremadura sí cuente para cubrir bajas o sustituciones con extracomunitarios, que están en la misma situación que los recién titulados porque tampoco cuentan con el MIR. «También es ilegal, en España contamos con una ley que obliga a tener la especialidad desde 1995», puntualiza.

Para el Foro de Atención Primaria contar con médicos que no hayan aprobado la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la consultas es «un fraude de ley». «Un médico recién graduado tiene la formación teórica pero no la práctica suficiente para asumir una consulta. La propuesta supone un parche que no solo no mejora la situación del primer nivel asistencial, sino que incluso contribuye a deteriorarla», dicen en un comunicado que firman las ocho entidades y sociedades que forman parte de este organismo.

Desprecio a Atención Primaria

El foro advierte que la normativa (el Real Decreto 931/1995) prohíbe directamente estos contratos, por lo que materializarlos es «una flagrante ilegalidad». Por eso, añaden, «el solo planteamiento de esta opción deja entrever el desprecio absoluto de los responsables y gestores hacia los médicos formados adecuadamente en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, ya que parece un destino de segundo nivel donde puede acudir a trabajar cualquier profesional sin cumplir los requisitos necesarios establecidos legalmente».

«No se contrata a recién titulados pero sí a extracomunitarios, con esto se incurre en la misma ilegalidad» Marta Corraliza - Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en Extremadura

Alertan además del riesgo que supone para la seguridad del paciente, pues serán tratados por facultativos que no tienen la práctica suficiente. «Un médico recién graduado no tiene todavía la preparación necesaria para afrontar una consulta y menos en el periodo estival, con especial carencia de profesionales por vacaciones, en el que puede aparecer un problema grave y encontrarse con menos supervisión que nunca, con las implicaciones que esto conlleva también para su propia responsabilidad jurídica», afirman. La portavoz extremeña de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria comparte esta opinión: «Licenciados en Medicina General somos todos los que salimos de las universidades pero el sistema público obliga a trabajar desde el 95 con una especialidad para defender la seguridad del paciente», añade.

16 R4 trabajan en Badajoz

A pesar de que esta la región no ha contratado hasta ahora a médicos recién titulados, el Servicio Extremeño de Salud (SES) sí ha desarrollado otra medida parecida: ofrecer contratos a Médicos Interno Residentes (MIR) de último año (R4) para aliviar las listas de espera en los centros de salud y conseguir que no haya demora en las citas más allá de dos días. Fueron pocos los que aceptaron los contratos (16 de los 57 disponibles y todos en el área de salud de Badajoz) y han estado trabajando de esta manera entre los meses de marzo y mayo, cuando terminaron su residencia. Para acceder al puesto tenían que haber cumplido ya el 80% de su formación y como compensación se les pagaba un complemento extra.

Para mantenerlos en Extremadura una vez que acabaron la residencia (a finales de mayo) se les ofreció un contrato en el mismo puesto o en un centro cercano, donde ejercen desde este junio. El SES no ha podido contratar a más MIR de último año de esta manera (tampoco para hacer frente al verano) porque se da la circunstancia de que en estos momentos no hay R4 en la región, los residentes más antiguos son los que comenzaron el año de la pandemia pero por las circunstancias que se vivieron no comenzaron las prácticas hasta septiembre, en lugar de mayo como es habitual, por lo que hasta octubre no terminarán su tercer año de residencia.

Esta medida recibió también el rechazo de la comunidad médica. El Sindicato Médico de Extremadura (Simex) incluso lo ha denunciado en el juzgado. «Vemos muchos problemas y muchos inconvenientes», afirman desde el colectivo. Hay dudas, de hecho, de que estuvieran cubiertos por algún tipo de responsabilidad civil ante cualquier problema o negligencia que pudiera surgir. En cuanto a su legalidad, entienden que es «dudosa», ya que en el plan de formación se contempla que en el último trimestre puedan pasar consulta, «pero siempre supervisados por su tutor, no solos». Y advierten de que puede poner en riesgo incluso la obtención de su titulación: «acortarles el periodo de formación puede poner en peligro la obtención del título porque no habrían completado las horas exigidas.