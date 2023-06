Más de 1.550 niños de 1 y 2 años solicitan plaza en las aulas públicas

Más plazas y más niños de 1 y 2 años en los colegios públicos de Extremadura. El plan que la Consejería de Educación puso en marcha en 2021 se completará el próximo septiembre cuando estén abiertas y en funcionamiento un total de 124 nuevas aulas de 1-2 años, que suman 1.967 plazas para escolarizar a los más pequeños de la región dentro de los colegios públicos extremeños. Las últimas en abrir son 35 aulas que se pondrán en marcha a partir del 1 de septiembre y se sumarán a las 89 que ya están abiertas y con buena respuesta por parte de las familias.

En total, de las más de 1.900 plazas ofertadas, las familias ya han solicitado para el próximo curso 1.551 plazas, casi el 80%, según los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo a este diario. No obstante, aunque el plazo oficial ya ha concluido, en esta etapa del primer ciclo de infantil se permite la inscripción fuera del periodo formal mientras haya vacantes. «Es posible, por tanto, que antes del inicio de curso se haya incrementado el número de solicitudes», precisan desde la administración educativa.

Educación contrata a 70 técnicos de educación infantil más a partir de septiembre para las nuevas aulas

De las solicitudes registradas hasta la fecha, 1.020 se han recibido para las aulas abiertas en la provincia de Badajoz (que cuentan todavía con 179 plazas disponibles más otras de reserva) y 531 son para las de la provincia cacereña, que tienen aún 237 vacantes.

De los datos facilitados se desprende también que las aulas más demandadas son las específicas para alumnos de 2 años, que cuentan con la oferta más amplia: 1.278 plazas de las que ya se han cubierto para el próximo curso 1.107, el 86,6% del total. Las clases mixtas formadas por niños y niñas de 1 y 2 años cuentan con 507 plazas totales en la región, de las que se han cubierto hasta la fecha 316, el 62%. Y, por último, la menor oferta se concentra en las aulas para los alumnos y alumnas de 1 año, que solo tienen 182 plazas disponibles en la comunidad, pero han recibido ya 128 solicitudes, algo más del 70%.

Para poner en marcha estas últimas 35 aulas destinadas a los pequeños extremeños, Educación contratará a 70 nuevos Técnicos de Educación Infantil (TEI). Son puestos de trabajo que hasta ahora no existían y que se suman a los profesionales que ya vienen trabajando en las otras 89 aulas de 1 y 2 años. Según explica la consejería, por cada aula hay dos técnicos en los centros que tienen dos unidades o menos, mientras que en aquellos colegios que cuentan con tres unidades o más, «hay un TEI por unidad más 2».

Las guarderías privadas pedirán un cambio de modelo

Mientras la oferta en el primer ciclo de infantil sigue creciendo en los colegios extremños, la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) está expectantes ante el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura.

Este colectivo se ha movilizado en varias ocasiones contra la extensión del plan de las aulas de 1-2 años. En los últimos años calculan que este programa de apertura de aulas de infantil ha supuesto el cierre de unos 40 centros privados en la comunidad, por eso están a la espera de que se conforme una nueva Consejería de Educación para solicitar una reunión con sus responsables y plantear un cambio en el modelo desarrollado en los últimos años.

«Nosotros no nos oponemos a que se abran aulas públicas, pero queremos competir en igualdad de condiciones», señala Juan Ruiz, presidente de Aceigex. Por eso su propuesta es un modelo que permita la convivencia de lo público y lo privado y para eso plantearán al nuevo ejecutivo la creación de un cheque directo para las familias, para que sean estas las que decidan si escolarizan a sus hijos más pequeños en una aula de un centro público o privado. Porque parten de la base de que eliminar las aulas ya abiertas en los colegios públicos será una tarea difícil, aunque señala que nunca se han opuesto a su apertura tampoco, sino que lo que han denunciado siempre, dicen, es la falta de igualdad de oportunidades para la privada que no puede competir con la gratuidad total de las públicas.

«Nos parece muy bien que la educación infantil sea gratuita, es una buena medida, pero que haya un libre mercado, que no nos pongan más trabas y las familias puedan elegir en igualdad de condiciones. No tenemos miedo a competir con la pública porque ofrecemos unos servicios educativos más amplios y diversos, tenemos horarios más amplios, mucha experiencia y trabajamos muy bien, pero contra la gratuidad no podemos competir» , insiste Ruiz, que lamenta que los actuales dirigentes no se hayan sentado con el colectivo para definir un plan conjunto. Mientras, esperan ya al nuevo equipo de gobierno para plantear, ya a partir de septiembre, un cambio en el modelo para la gratuidad de la educación infantil en Extremadura que abarque no solo a los centros públicos, sino también a los privados.