Cinco eutanasias en los dos años de aplicación de la ley reguladora

El 12 de enero de 1998, Ramón Sampedro decidió quitarse la vida ingiriendo veneno para dejar de ser «una cabeza pegada a un cuerpo muerto», pues así se sentía desde que con apenas 25 años se quedara tetrapléjico por un accidente. Este gallego fue el primer español en solicitar por la vía legal que se le aplicara la eutanasia, pero los tribunales le denegaron su petición una y otra vez, y cansado de luchar en vano, tuvo que recurrir a ingerir una dosis letal de cianuro para cumplir su deseo. El 18 de marzo de 2021, 23 años después de su fallecimiento, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de la eutanasia, promovida por el Partido Socialista. Su entrada en vigor se produjo tres meses más tarde, el 25 de junio, por lo que el próximo domingo se cumplirán dos años desde su aplicación.

En concreto, esta norma regula el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse, incluyéndola en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, determinando también los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas. En Extremadura, la ley se puso en marcha tres meses más tarde, ya que hasta el 29 de septiembre el Consejo de Gobierno no dio luz verde al decreto que regulaba su desarrollo.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, desde su entrada en funcionamiento se han recibido 13 solicitudes para acceder a la prestación de ayuda a morir, de las que cinco se han llevado a término. «¿Por qué en Extremadura hay 10 veces menos eutanasias que en Navarra? Una explicación sería que culturalmente, los extremeños son diferentes, pero tiene que haber algo más y nosotros pensamos que se debe a las dificultades para la tramitación», sostiene el vicepresidente de la asociación nacional Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín.

«Probablemente haya personas que le estén planteando a su médico de atención primaria que quieren tramitar la eutanasia y esa solicitud no se esté tramitando», advierte. «La ley se está aplicando de una manera lenta, esa es nuestra conclusión. No hablamos de un boicot ni político ni ideológico, solo que va despacio porque no se han destinado los recursos humanos necesarios para la formación y difusión necesaria», señala. A su juicio, esta ley «es muy importante porque para muchas personas es un recurso de emergencia».

Pese a su aprobación, la ley sigue generando controversia por versar sobre un tema tan sensible, por ello, no cesan las voces en contra. «¿De qué estamos hablando? ¿De acabar con la vida del que sufre o de acabar con el sufrimiento? Si vamos a acabar con la vida, eutanasia. La eutanasia se ha vendido como muerte digna, pero en mi opinión la muerte no es digna, es muerte», manifiesta el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo. «Los cuidados paliativos suponen dar vida en el final de la vida para que el tiempo que viva el paciente sea de calidad, no de cantidad», indica.

Por este motivo, el a su vez médico de familia considera que es fundamental desarrollar la ley de cuidados paliativos con una inversión económica que dé una respuesta real a las necesidades de los enfermos terminales. «Acabar con la vida del que sufre parece fácil, pero acabar con el sufrimiento es la base del desarrollo de la ley de cuidados paliativos y de la ley de la dependencia bien llevada. Aparte estaría el derecho a la eutanasia, pero si cubriéramos bien lo primero, que es el derecho a que se me atienda de una forma digna y sin sufrimiento, no tendríamos necesidad de lo segundo», subraya.

¿Qué dice la norma?

A través del decreto regional, se creó la comisión de garantía y evaluación para la prestación de la ayuda para morir, integrada por 15 profesionales que deben resolver las peticiones de los pacientes que quieren acogerse a este derecho. El procedimiento, desde la primera solicitud hasta la resolución final, no debería extenderse más allá de unos 35 o 40 días si todo es favorable. También se constituyó el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, pues la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios directamente implicados, como decisión individual que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Asimismo, garantiza que si un profesional se declara objetor, el paciente tiene derecho a ser atendido por otro sanitario.

Apuntado esto, cabe indicar que el Servicio Extremeño de Salud tiene inscritos en el registro regional a 570 profesionales sanitarios, de los que 287 son de Atención Primaria, 260 de Especializada y el resto no lo ha especificado. Por categorías profesionales, 270 objetores son médicos, 108 enfermeros, dos psicólogos, 188 especialistas de área y dos no han concretado. Según el decreto, la voluntad de inscribirse se manifestará por escrito con una antelación mínima de siete días naturales a la fecha prevista para realizar la prestación de ayuda para morir.

Para poder solicitar una eutanasia, la persona debe ser mayor de edad legal y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Debe padecer un sufrimiento psíquico o físico constante e intolerable por una enfermedad grave e incurable o crónica e imposibilitante. La petición puede hacerse a cualquier médico. Si acepta la ayuda, se convertirá en el ‘médico responsable’ y comenzaría la tramitación. Si se niega, debe comunicárselo a su superior. El paciente tiene derecho a elegir entre recibir la sustancia por parte del profesional sanitario competente o autoadministrarse el medicamento que provocará su muerte.