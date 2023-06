Del IRPF a la violencia intrafamiliar

Es más lo que une que lo que les separa.Las propuestas programáticas que PP y Vox cruzaron este lunes para alcanzar un acuerdo que garantice la investidura de María Guardiola como presidenta tienen importantes puntos en común en cuestiones como economía, fiscalidad, protección del campo y de las tradiciones; y ambos rechazan las leyes de memoria histórica o ambientales, y apoyan la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Pero son relevantes también algunas ausencias en esos documentos o el protagonismo que se otorga a otros asuntos. Y ahí parece estar (dejando al margen el pulso por el reparto de cargos que escenificaron) algo de lo que parece que les separa; con algunas cuestiones llamativas como la propuesta de Vox para suprimir ayudas a colectivos sociales, patronal y sindicatos.

Entre los desencuentros es más que evidente el relacionado a lo que el documento de Vox califica de «violencia intrafamiliar», que protagoniza el punto dedicado a las políticas de familia y vivienda. Es el apartado más extenso de la propuesta de los de Abascal y básicamente copia el texto del pacto de la Comunidad Valenciana (lo hace en otros asuntos también) y le añade en este caso la batería de medidas que Jorge Buxadé (número 2 de Vox) había presentado por la mañana en esta cuestión. Y ahí de nuevo se obvia la violencia machista para hablar de que «ninguna mujer agredida se verá menos acompañada o asistida en función del género con el que se autoperciba el agresor o agresora». Sí que introduce en todo caso que se trabajará para erradicar los discursos que «justifiquen la violenci contra la mujer».

Aun así, paradójicamente o no, machismo e igualdad no están entre las cuestiones que se incluyeron en el documento que el PP le entregó a Vox por la mañana. Guardiola ha mantenido desde su designación como presidenta del PP extremeño que no iba a permitir ni un paso atrás; y la postura de Vox sigue chocando con ese planteamiento.

Los populares no hacen mención a la igualdad o la violencia machista, asuntos que irritan a Vox

Tampoco hay sintonía en cuanto a la inmigración, que Vox rechaza y que el PP no cita en su acuerdo, aunque Guardiola siempre ha rechazado que se criminalice. Vox plantea de hecho que la propia Junta señale a los inmigrantes y que se retiren las ayudas a los colectivos que trabajen con ellos.

Ni una mención, sin embargo, de Vox a medidas relacionadas con la sanidad, a la que el PP dedica una batería pues es eje de su programa electoral: entre ellas plantea «un plan estratégico contra las listas de espera» o incentivos para atraer a sanitarios a las zonas rurales.

Fiscalidad y memoria histórica

Entre lo que les une destacan las cuestiones relacionadas con la reivindicación de infraestructuras como el AVE o la fiscalidad. Ambas propuestas recogen la bajada que tanto PP como Vox plantean, y que incluyen la eliminación de los impuestos de Sucesiones y el de Patrimonio o la reducción del IRPF o el de Transmisiones Patrimoniales.

También comparten los dos documentos la derogación de la ley de memoria histórica y su sustitución por otro texto que «sirva a la reconciliación y la concordia real» y que no trate de «moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada», recoge el PP. Va en línea con lo que dice Vox, que aboga por la «libertad de memoria» y una nueva ley de Concordia y Reconciliación.

La educación es otro de lo asuntos en los que PP y Vox muestran sintonía, en cuanto a la «libertad de elección» de los padres. Los populares hablan de eliminar «el sesgo ideológico» en las aulas, aunque no lo concretan y Vox sí que plantea en ese punto la reforma de la Ley de Educación extremeña y que «ningún lobby ideológico o de orientación sexual participará en las sesiones escolares».

El rechazo a las limitaciones de la normativa ambiental es otro de los puntos en común para PP y Vox, ligadas en muchos casos a las restricciones que entienden que imponen a la actividad agrícola o a la gestión de los montes. Pelayo Gordillo no concreta en exceso, aunque PP sí que habla de la Red Natura 2000, los ecorregímenes y las políticas verdes de la PAC.

Las actividades tradicionales también están entre los puntos para el acuerdo. Los dos partidos abogan medidas de apoyo a la caza y la tauromaquia.