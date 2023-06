«Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano, pero les puedo asegurar que mis promesas y mi tierra no son moneda de cambio de nada». Fueron las contundentes palabras pronunciadas este martes por la líder del PP, María Guardiola, para explicar por qué no había llegado a un acuerdo con Vox antes de la constitución de la Asamblea y por qué la opción que está ahora sobre la mesa es la repetición electoral a sabiendas de que la ultraderecha pide consejerías y Guardiola no está dispuesta a dárselas.

Más allá de los asientos a ocupar, la líder del PP dejó claro que no iba a entrar en «batallas de ideologías» y que hay asuntos que le separan de la ultraderecha. Esta vez puso el foco en la violencia contra las mujeres, a la que Vox quiere cambiar el concepto y llamarla «intrafamiliar»; de hecho, así lo refleja en el programa que le entregó a Guardiola para llegar a un acuerdo para gobernar. «Creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa, permeable, solidaria y responsable, y creo en una Extremadura donde el amor no admita matices», remarcó la líder del PP, quien expuso que llegó a la política «sin hipotecas y libre, y con el único propósito de trabajar por Extremadura». Guardiola insistió en que en Vox sólo ha encontrado «ansias, desunión y zancadillas». «Soy una servidora pública, con compromiso y principios, pero una cosa es negociar, escuchar y otra muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura», sentenció.