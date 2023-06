Vox pidió en Extremadura las consejerías de Agricultura y Educación

Que Vox quería consejerías en el Ejecutivo extremeño ya se sabía, pero ahora que todo ha saltado por los aires fuentes del PP desvelan qué carteras eran en las que estaban interesados los miembros de la ultraderecha. Primero pidieron Agricultura y Educación, para hacer política ideológica, sostienen, y después cambiaron esta última por Cultura.

La decisión de hoy no ha sido fácil, unos la entenderán y otros no, explica una fuente del PP. Y apuntan que solo se han reunido dos veces con Vox porque estos no se sentaban a la mesa si no había nadie vigilando que hubiera venido desde la dirección nacional en Madrid.

Distintas fuentes populares sostienen que se les ha ofrecido la presidencia y una secretaría de la Mesa de la Asamblea, así como direcciones y secretarías generales en distintas consejerías, pero que Vox no lo ha aceptado.

Quieren matizar desde el PP que los miembros de Vox en Extremadura sí estaban dispuestos, que han sido los de Madrid los que han roto los lazos de unión entre ambas formaciones.

Sobre el por qué no se han aceptado las exigencias de la ultraderecha, lo resumen así: "El éxito en Andalucía fue el cambio tranquilo".