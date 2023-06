El dirigente de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha reiterado este miércoles que esta formación "sigue con la mano tendida" al PP extremeño, aunque ha lamentado que su presidenta regional, María Guardiola, "parece vivir fuera de la realidad, y sigue diciendo lo de gobernar en solitario y no ceder capacidad de gobierno a Vox" que, según ha dicho, "es lo que los extremeños han decidido en las urnas".

Ángel Pelayo Gordillo ha considerado que el PP "ha cometido no solamente una equivocación o un error, sino una verdadera traición a los extremeños" este pasado martes "al regalar al PSOE la Mesa de la Asamblea".

"¿Cómo va a gobernar en solitario, si no tiene los escaños necesarios?", ha planteado el diputado de Vox, quien ha recordado que es "imprescindible" contar con una mayoría de 33 escaños en la Asamblea de Extremadura para ser investida como presidenta.

Un apoyo que Vox "no tendría inconveniente en hacerlo, si tuviéramos la certidumbre de que el PP va a llevar a cabo las políticas por las que Vox se ha presentado a las elecciones", pero ha apuntado que "esa garantía no existe, y no puede existir escuchando a la señora Guardiola en sus últimas manifestaciones".

A juicio del dirigente regional de Vox, las últimas declaraciones de Guardiola "parecen dichas por cualquier persona de la extrema izquierda", por lo que Gordillo ha apuntado que no puede "admitir esas observaciones mentirosas acerca de nuestra actitud respecto de las mujeres o de la orientación sexual de las personas", ya que según ha asegurado, "son mentira".

Ha lamentado que Guardiola "continúa una y otra vez esgrimiendo este argumento", pero según ha apuntado Gordillo, "en realidad no es ese el argumento por el que no ha admitido la entrada de Vox en esferas de decisión del Gobierno de Extremadura", sino que las razones "han sido otras",.

En este punto, ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dijo que no le temblaría la mano a la hora de que gobernara la lista más votada, también en Extremadura", por lo que "la gente no lo habrá creído, pero lo ha hecho, ha entregado Extremadura al PSOE".

"Al menos ha empezado por entregar la Mesa de la Asamblea, nada más y nada menos, al PSOE, por lo tanto ahí sí han cumplido su palabra, por una vez", ha lamentado.

A pesar de ello, Gordillo ha reiterado que Vox sigue "con la mano tendida", que "sirva para revertir y erradicar las políticas de izquierda que ha llevado Extremadura a la cola de España", ha señalado.

En cualquier caso, el dirigente regional de Vox ha señalado que Guardiola "rechaza a Vox como si fuéramos elementos peligrosos", cuando según ha defendido, es "un partido constitucionalista, leal y que vela por la ley y el orden en España, cosa que no siempre hace el PP".

Finalmente, ha recordado que Vox y el PP han "llegado a acuerdos en otras regiones y ciudades", y también en Extremadura, como en Navalmoral de la Mata, por lo que ha pedido a María Guardiola que tenga "coherencia en su discurso", ya que ella "habla de Extremadura como si fuera patrimonio suyo", cuando "Extremadura es de los extremeños y de quiénes han manifestado su voluntad en las urnas", por lo que le insta a "respetarlo".