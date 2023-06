El presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió ayer de que su partido «no está dispuesto» a dar sus votos para cambiar en el gobierno de Extremadura al PSOE por el «socialismo azul del PP» sino que lo que desea es «construir una alternativa» en esta comunidad autónoma. En una entrevista en Canal Sur Radio, el líder de Vox dijo que la líder del PP extremeño, María Guardiola, está vertiendo «mentiras» sobre su formación, con lo que contribuye a la «demonización» que perpetra la izquierda, y lamentó que desde el PP se piense que hay que darle los votos para cambiar al PSOE por el «socialismo azul del PP».

En su opinión, esta falta de acuerdo escenificada por la líder del PP extremeño se debe a la «ambición política nacional» del presidente nacional de este partido, Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, está dispuesto a «sacrificar la alternativa» en Extremadura, al igual que en Murcia, en función de intereses de política nacional.

«Una alternativa»

Señaló que tras la votación de los órganos de la Asamblea, que dieron la presidencia al PSOE, Vox volvió a tender a mano al PP para «construir una alternativa» en Extremadura, y sin embargo «la que ha hablado de convocar» nuevas elecciones «ha sido la señora Guardiola».

Abascal indicó que Vox ha sido «muy claro» con sus electores diciéndoles que «no somos el coche escoba» del PP para ir «recogiendo votos que luego les entregamos a ellos» y que los principios y los valores que están votando se «iban a poner encima de la mesa para construir una alternativa».

«Pero hay quienes no lo entienden, Hay quienes creen que pueden insultar a Vox, que creen que Vox no puede participar en los debates nacionales y además dicen que Vox está obligado a entregarles los votos porque sí, por su cara bonita. Pues, resulta que no, que no es así, que es una injusticia y nos parece el colmo de los colmos», apuntó.

El líder de Vox recordó que Guardiola no ganó las elecciones el 28M, que el PP dijo que tendría que gobernar la lista más votada «y ahora aparecen con la recortada diciéndole a Vox que tenemos que regalar los votos».