La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que archive la querella interpuesta por Ecologistas en Acción contra los diputados socialistas de la Asamblea de Extremadura por la aprobación de la Ley Zepa. La norma, que pretende regularizar 55 territorios como Zonas de Especial Protección Para las Aves (Zepa), entre los que se encuentra el espacio sobre el que se levanta el complejo Marina Isla de Valdecañas, salió adelante solo con los votos de los socialistas, que tenían mayoría absoluta en la anterior legislatura, aunque recibió la abstención de PP y de Ciudadanos. Ecologistas en Acción pedía en dicha querella que se les condenara por prevaricación y por desobediencia a la autoridad, al entender que quieren proteger un terreno sobre el que la justicia ha ordenado que se derribe. En realidad lo que hace esta Ley Zepa es 'legalizar' lo construido en el resort de lujo para intentar evitar que, al menos esta parte, tenga que derribarse.

El TSJEx adimitió a trámite la querella pero la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura pide ahora que se archive. En un escrito firmado por el fiscal superior, Francisco Javier Montero Juanes, asegura que no observa indicios ni de prevaricación ni de desobediencia a la autoridad. En cuanto al primero de los delitos, el de prevaricación, el fiscal recueda que "hay que poner de relieve que los parlamentarios no son funcionarios públicos ni puede considerarse que el ejercicio de su voto (con independencia de la conocida como inviolabilidad parlamentaria, que veremos después) tenga el carácter de acto administrativo, por lo que este hecho no tiene cabida típica en el delito de malversación".

La ley es "legal" y "legítima"

Tampoco cree que hayan incurrido en una desobediencia a la autoridad: "En los hechos que son objeto de la querella no es que exista dolo de desobedecer, es que ni siquiera se puede afirmar que exista orden concreta que deba de ser cumplida", advierte el Ministerio Público. Y recuerda que la aprobación de esta ley no implica que se hayan desobedecido las sentencias que ordenan su derribo. "Lo que ha ocurrido -explica el fiscal-es que se ha aprobado una norma legal de forma legítima con conexión material con la protección urbanística de una determinada zona de Extremadura, que tuvo como consecuencia una determinada sentencia sobre la ilegalidad de unas obras, pero en modo alguno ha existido un requerimiento al Parlamento de Extremadura en un determinado sentido que, por otra parte, no es posible se haga por ningún Tribunal de conformidad con la separación de poderes de un Estado de Derecho. En conclusión, sin orden legítima no hay posibilidad de desobediencia, por lo que tampoco se dan los elementos mínimos del tipo penal" .

En este argumento el Ministerio Público realiza además una afirmación importante y es que considera que esta norma es "legal" y que se ha aprobado en la Asamblea de Extremadura de "forma legítima".

Junto a todo ello, añade además el fiscal superior, no hay que dejar pasar tampoco el principio de "inviolabilidad parlamentaria", que es la prerrogativa parlamentaria por la que los diputados no pueden ser sancionados por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. "Por ello, no cabe sino concluir que, aparte de no concurrir en ningún caso los elementos básicos de los delitos por los que son querellados, las actuaciones totalmente legítimas de los parlamentarios querellados están amparados por la inviolabilidad parlamentaria", puntualiza Montero Juanes.

De esta forma, el Ministerio Público interesa la inadmisión a trámite de la querella formulada, procediendo el archivo de las diligencias previas.