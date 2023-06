«No puede haber un gobierno en funciones hasta que PP y Vox quieran ejecutar sus experimentos»

Dice que ha pasado ocho años sin vacaciones por los incendios forestales, pero asume que el verano de 2023 no pinta mucho más relajado con unas elecciones generales el 23 de julio. Begoña García Bernal (Cáceres, 1970) ha dejado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para liderar la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, aunque acaba de prometer también su cargo de diputada en la Asamblea de Extremadura en una sesión en la que nada fue como parecía. «Fue una vergüenza», lanza.

Pregunta: Acaba de tomar posesión como diputada en la Asamblea de Extremadura, pero entiendo que abandonará en breve ese puesto.

Respuesta: En principio voy en las listas al Congreso de los Diputados. Veremos lo que pasa. La política ya no es tan previsible como era, pero el partido tiene una línea trazada y yo soy una mujer de partido.

P: ¿Cómo vivió la jornada de constitución de la Asamblea?

R: Expectante. Lo que pasó no era lo esperado, pero ayer lo que se demostró es que el PSOE había ganado las elecciones en Extremadura y el PP no las había ganado.

P: La cuestión es que la aritmética le ha dado al PSOE para quedarse con el control de la Asamblea, pero no le da para gobernar.

R: Bueno, el señor Feijóo ha dicho siempre que gobierne la lista más votada y hoy (por ayer) el presidente de la Junta ha comunicado que se va a presentar a la investidura y que solicita la abstención del resto de grupos. Lo que no podemos es tener a Extremadura con un gobierno en funciones hasta que Guardiola y Vox quieran ejecutar sus experimentos. Estamos en un momento muy importante de ejecución de proyectos europeos y de fondos como el programa de desarrollo rural o el plan estratégico de la PAC… No se puede estar pendiente de que quieren llegar a acuerdos, cuando han volado todos los puentes por soberbia.

P: ¿Lo que pasó allí cree que fue en clave nacional?

R: : Fue un vergüeza. Y que salga la señora Guardiola con esa prepotencia diciendo que si hay que ir a elecciones se va ¿Con un gobierno en funciones hasta enero? ¿Y qué hacemos con los presupuestos para 2024? ¿Y con el regadío de Tierra de Barros que está listo para la licitación? Es la prepotencia de una mujer que pensó que el 28 de mayo había ganado las alecciones y no las había ganado.

P: Parece que una de las consejerías que interesa a Vox es la que dirigía usted hasta hace una semana.

R: Lo imaginaba ¿para repetir lo que ha pasado en Castilla y León con la sanidad animal? En 2015 cogimos esta región con un 12% de tuberculosis bovina y ahora estamos en un 4%, con la unión de todo el sector agrícola, ganadero y cinegético en la mesa de la tuberculosis. Cuando llegamos a la consejería en 2015 el sector estaba a matarse. Así lo había dejado el PP. Y lo unimos; porque gobernar no es hacer lo que a uno le dé la gana y como le dé la gana.

P: ¿Los resultados del 28M han condicionado su salto nacional?

R: El partido ha pensado que conmigo de número uno vamos a ganar las elecciones en la provincia; no porque yo sea magnífica sino porque puedo acreditar ocho años de mucho trabajo por esta región. Lo he peleado todo y más.

P: ¿Qué tareas deja pendientes en la consejería?

R: Muchas, pero hay que tener un gobierno para eso. Estamos con la licitación del regadío de Tierra de Barros; con la obra del centro coordinador del Infoex la segunda fase pendiente; la obra de del aeródromo de Mirabel, los encargos de plantes periurbanos... Y hay que apoyar al campo, pero con un gobierno en funciones no se pueden gestionar, por ejemplo, las ayudas para los daños en la cereza.

P: Habla en primera persona de la consejería. No se ha ido aún.

R: Ni me voy a ir mientras esté el equipo que yo he dirigido. He tenido que dimitir por las listas del Congreso, pero mi corazón y mi mente están en la Consejería de Agricultura.

P: ¿Y si hay repetición electoral en Extremadura, su sitio será el Congreso?

No me lo he planteado porque todo está pasando de un día para otro.

P: Se situó al frente de la Consejería de Agricultura tras el incendio de Gata y casi lo último que ha tenido que gestionar es otro gran incendio entre Gata y Hurdes. Han sido uno de los caballos de batalla de su área

R: Es que el abandono del mundo rural, el cambio climático, las taras conservacionistas de algunas zonas son un cúmulo. Y si alguien prende, es muy complicado. Pero el trabajo con el Infoex ha sido uno de los grandes trabajos de esta consejería porque lo unimos al 112 que habían estado de espaldas. Se le ha dado una vuelta a la extinción de incendios y nos hemos enfrentado a cosas muy importantes. Dejo una consejería con toda la legalidad marcada, la ley de emergencias y el Infocaex. Hay una hoja de ruta y quien llegue solo tiene que seguir el camino, con los cambios que quiera introducir.

P: ¿No hay que repensar la política forestal o la prevención?

R: Tenemos más de 1,2 millones de hectáreas de monte. Lo estamos cambiando desde 2015, pero los cambios no son de un día para otro porque la política forestal viene de los años 40. Somos la única comunidad con dos montes protectores en Descargamaría y Cadalso; hemos ejecutado los planes periurbanos que no podían hacer los pueblos. Se demoniza al pino y eso tampoco tiene sentido. No es el pino, es la gestión forestal de los pinares. Tenemos que gestionar el combustible del monte.

P: Extremadura depende en gran medida del sector primario y lleva años arrastrando problemas.

R: El sector primario siempre vive situaciones muy difíciles, a las que se han unido la guerra de Ucrania. Pero se está modernizando, hay muchos jóvenes ya en él, y lo que es más importante al menos para mí, estamos ya en un 30% de incorporación de mujeres jóvenes. Cuando llegamos a esta consejería no estaba ni el registro de titularidad compartida y ahora somos la tercera región en España.

«Como consejera he tenido delante a la derecha y la ultraderecha agraria»

P: Hace poco le escuché que no habrá igualdad real en el campo hasta que haya mujeres al frente de las organizaciones agrarias.

R: Lo sigo pensando porque creo que las mujeres negocian de otra manera. Aquí parece que estamos en el siglo XIX con las organizaciones agrarias. No hay negociación, es imposición y chantajes porque lo primero que hacen es manifestarse y sacar los tractores. No, perdona; vamos a ver qué se puede hacer dentro de la legalidad. Estoy convencida de que si fueran mujeres no sería así.

P: ¿Y con un hombre al frente de la Consejería de Agricultura cree que ellos habrían actuado distinto?

R: Por supuesto. He tenido delante a la derecha agraria y la ultraderecha agraria de esta región. En la constitución de la Asamblea una organización agraria tenía planteada una manifestación y la desconvocó porque pensaban que iba a gobernar la derecha y la extrema derecha. Así funcionan, metiendo presión. Este gobierno jamás se ha metido en las elecciones al campo y hemos hecho dos siendo yo consejera; pero ellos sí intervienen en las elecciones autonómicas y generales.

P: ¿Con qué espina se queda?

R: Con no haber podido licitar aún el regadío de Tierra de Barros, ver que los fondos llegan a la comunidad de regantes de Valdecañas o ver el nuevo edificio del COR. Pero los veré, porque gobernaremos.

P: ¿Hace autocrítica en algo?

R: Tenía que haber sido más dura en ocasiones. No he cedido a los chantajes, pero muchas veces no he sido capaz de explicarlo; o de explicar el trabajo que se ha hecho desde la consejería en las emergencias o en el urbanismo, que es el que hace el desarrollo de esta región. Si se va a instalar la gigafactoría en el PIR de Navalmoral es gracias al urbanismo; y nuestra agenda urbana es ejemplo en ONU Habitat.

P: ¿Qué reclamará en Madrid?

R: Hay que seguir peleando para que finalice el tren; y el problema no está en Extremadura sino en Castilla La Mancha que es donde tienen que definir ya el estudio informativo. Y también reclamaré los regadíos y la modernización de los regadíos.