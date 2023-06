Todo apunta a que este año no habrá Medallas de Extremadura. Si antes del 7 de septiembre, fecha en la que habitualmente se entregan por ser la víspera del día de Extremadura, no se ha conseguido formar un nuevo gobierno, este año no habrá gala pues tal y como confirman desde la Junta de Extremadura, la Ley de 4/2015 de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y aprobada durante el gobierno del popular José Antonio Monago, impide expresamente que un gobierno en funciones pueda entregar condecoraciones. En concreto, el artículo 5 de esta norma establece que «desde el cese del presidente y hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, los distintos órganos de la administración de la comunidad autónoma de Extremadura, así como de los distintos entes integrantes del sector público autonómico, no podrán [...] conceder honores o distinciones». Y las medallas de Extremadura entran dentro de este apartado.

El plazo para la presentación de candidaturas finalizó el pasado 31 de mayo y en estos momentos se está estudiando si cumplen los requisitos. Pero, si no hay nuevo gobierno, el proceso finalizará ahí pues no podría reunirse ni siquiera la comisión para decidir a quiénes se le entrega este reconocimiento (se dan cinco, cuatro a propuesta de la comisión y uno del presidente). Entre las candidaturas de este año se encuentra precisamente la de El Periódico Extremadura, a propuesta del Ayuntamiento de Cáceres como diario decano de la región y coincidiendo con la celebración de su centenario. También habían sido propuestos el personal del 112, la unidad de oncología del Materno Infantil de Badajoz o las Carmelitas de Villafranca de los Barros. Un acuerdo de gobierno Para que hubiera Medallas de Extremadura la única opción posible es que PP y Vox consigan alcanzar un acuerdo para investir a la líder de los populares, María Guardiola, o que el socialista Guillermo Fernández Vara consiga la abstención de PP o de Vox para ser investido. Según los plazos del Estatuto de Autonomía hay dos meses para formar gobierno desde el primer pleno de investidura, que si se agotan los plazos sería el 20 de julio. Por lo que, para poder entregar estas condecoraciones, las más importantes de la comunidad autónoma, no se podrían si quiera agotar estos plazos, se necesitaría un acuerdo PP-Vox o PSOE con cualquiera de las formaciones de la derecha (cuenta con el voto de Unidas por Extremadura pero no es suficiente) antes de que finalizara agosto. Si finalmente se decide una repetición electoral (todo dependerá también del resultado de las generales el 23 de julio) la entrega de las Medallas sería ya un escenario imposible. Las otras prohibiciones Esta ley, además de prohibir entregar condecoraciones impide al presidente en funciones suscribir convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la hacienda pública de Extremadura o aprobar expedientes de contratos sujetos a regulación armonizada, salvo los de suministros y los de servicios El presidente en funciones tampoco puede aprobar expedientes de acuerdos marco o de sistemas dinámicos de contratación; conceder subvenciones de forma directa sin convocatoria pública ni aprobar o publicar convocatorias de procesos selectivos de acceso o de provisión de puestos de trabajo. Se le impide asimismo aprobar o modificar las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Extremadura o de los distintos entes integrantes del sector público autonómico, salvo modificaciones puntuales en ejecución de sentencia judicial firme; nombrar personal eventual, nombrar o contratar personal directivo o nombrar o separar los altos cargos de la administración de la comunidad autónoma.