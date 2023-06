La ley del litio, en suspenso hasta que el TC resuelva si sigue en vigor

El Tribunal Constitucional (TC) tiene entre manos dos de los proyectos más polémicos de Extremadura: Valdecañas y la ley que blinda el litio, que obliga a tratar en la región el mineral extraído en yacimientos de origen extremeño. Ambos se encuentran en estos momentos en la misma situación: suspendidos y a la espera de la decisión del Alto Tribunal; y todo se gestó el mismo día, este pasado martes. En cuanto al resort de lujo, el TC ya había admitido a trámite anteriormente el recurso contra el derribo del complejo ordenado por el Tribunal Supremo, lo que los magistrados han acordado esta semana ha sido suspender la ejecución de esta sentencia; es decir, de momento y hasta que el Constitucional resuelva si Valdecañas se levantó de una forma legal, las construcciones que están en funcionamiento no se podrán tirar. Seguirán en pie.

Pues bien, con la ley de litio validada en la Asamblea de Extremadura el pasado septiembre, ha ocurrido prácticamente lo mismo. La norma, que se aprobó mediante la fórmula del decreto-ley, utilizada para los casos de urgencia, condiciona la concesión de los permisos de explotación minera a que el mineral extraído se trate en la región. Y esto, cree el Gobierno de Pedro Sánchez, invade sus competencias, pues el Estado es el que tiene la responsabilidad en materia de minería. Por eso el pasado mes de mayo el Consejo de Ministros anunció que presentaría un recurso de inconstitucionalidad al TC, firmado por el propio presidente.

Lo que ha hecho ahora el TC ha sido admitirlo a trámite. Era lo esperado pues es lo habitual en este tipo de alegaciones, lo que no significa que después vaya a ser estimado: «Los recursos de inconstitucionalidad, si cumplen los requisitos formales: que los presente una persona legitimada (en este caso Pedro Sánchez) y que se dirija contra una ley, se admiten. Ahora habrá que estudiarlo», indican fuentes del Tribunal Constitucional.

No obstante, hay diferencias entre Valdecañas y el recurso de inconstitucionalidad de la ley de litio: en el primer caso el Tribunal Constitucional resolvió la admisión a trámite del recurso mediante auto, lo que permitió que los magistrados que estaban en contra de este dictamen pudieran presentar sus votos particulares. Con la ley de litio se ha hecho mediante providencia, lo que impide que, si hubo discrepancias en el pleno, puedan conocerse. En realidad, haya o no votos particulares, el resultado final es el que prevalece, independientemente de que la resolución se acuerde solo por un voto de diferencia, como ocurrió con Valdecañas: seis estuvieron a favor de admitir el recurso y cinco en contra.

Se suspende directamente

La particularidad en el caso de la ley de litio se encuentra precisamente en que el TC ha suspendido directamente su aplicación a la espera de que resuelva si sigue o no en vigor. Con Valdecañas también se ha paralizado la orden de derribo pero no se ha hecho de forma directa, sino que ha sido necesario que los apelantes lo soliciten.

Por tanto, a tenor de lo decidido por el Constitucional, la ley de litio seguirá en vigor pero no se podrá aplicar hasta que el Alto Tribunal resuelva si la tumba o no. No queda en suspense todo el decreto-ley, sino tres de los cuatro artículos que lo conforman: el 2, 3 y 4, que son precisamente los que se centran en la obligación de tratar el mineral en la región para que se pueda conseguir el permiso de explotación. En ellos concede además competencia a la Junta para expropiar los derechos e intereses patrimoniales legítimos derivados a aquellas empresas que no cumplan con esta obligación.

A efectos prácticos realmente la decisión del TC no tiene mucha trascendencia, al menos por el momento, ya que ningún proyecto tiene por ahora los permisos de explotación minera. Hay dos en ciernes: el de Cañaveral y el de Valdeflores en Cáceres, pero todavía no cuentan con autorización para extraer litio. Si esos permisos llegaran antes de que el Constitucional se pronuncie, sí podría afectarles pues esos artículos que obligan a tratar el mineral en Extremadura en estos momentos no se pueden aplicar.

El Gobierno la recurrió al entender que invade sus competencias en materia de minería

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró ayer que defenderá «con todas sus fuerzas» la ley porque está en juego el desarrollo de la región. «Este decreto va mucho más allá del régimen minero, tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de Extremadura, la lucha contra la despoblación y el progreso de Extremadura» aseveró y recoge la agencia Efe. Por este motivo incidió en que seguirán defendiendo la competencia para exigir «que los proyectos que afectan a recursos naturales de nuestra región, como es el litio, tengan que ser transformados aquí para que no ocurra como ocurrió en otros momentos de la historia».

Es «preconstitucional»

Argumentó además que la Ley nacional de Minas es preconstitucional, en concreto del año 1973, antes de la formación de las autonomías, por lo que su equipo entiende que si Extremadura decide sobre el régimen minero, «lo lógico y natural» es que también lo haga sobre su transformación. «Por tanto -subrayó- vamos a defendernos en el Tribunal Constitucional con todas nuestras fuerzas para hacer posible que esto sea así».

Los juristas ya advirtieron de la posible inconstitucionalidad de este decreto-ley, porque vulnera «las garantías internacionales, europeas y nacionales que garantizan la libre empresa, la libre circulación de bienes, servicios y capitales, la defensa de la competencia y la garantía de la unidad de mercado».

El profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura, Pedro Brufao, pone un ejemplo: «Imaginemos que en la principal lonja pesquera de Europa, que es la del puerto de Vigo, todo el pescado tuviese que ser tratado en conservas o que la venta al por menor se tuviese que realizar solo en la comunidad autónoma de Galicia. O que todo el corcho, el tomate o el granito de Extremadura se tuviera que vender solo en Extremadura. No tiene ningún sentido», puntualiza este jurista.

Para Brufao lo lógico es que el TC estime el recurso y tumbe la ley. «Con la jurisprudencia tanto europea como nacional sobre libertad empresarial y libertad de establecimiento y el reparto de competencias es bastante posible que se llegue a anular este decreto ley», señala. Además de porque ha habido «un abuso» de la figura del decreto-ley. «Es una norma para casos de extraordinaria urgencia y necesidad. Esta se hizo así motivada por la guerra de Ucrania, en cambio establece unos beneficios a la eventual empresa concesionaria a 90 años. Pero es que además ¿qué tendrá que ver la guerra de Ucrania con la explotación de un mineral en Extremadura? Altera claramente la esencia y los fines de lo que significa un decreto-ley», insiste el catedrático.