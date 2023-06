Extremadura estrena verano a 40 grados

Ya es verano. Esta semana comenzó esta estación y Extremadura lo ha estrenado con la primera ola de calor de la temporada, con temperaturas que rozan los 40 grados y que han llevado a que toda la región esté este fin de semana en alerta. De hecho es la comunidad de todo el territorio nacional más afectada por estas temperaturas extremas. Donde el calor será más intenso será en las comarcas de las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena, todas en la provincia de Badajoz. En la primera se activará el aviso naranja este sábado y en las otras dos, el domingo. Se espera que los termómetros alcancen aquí los 40 grados.

Pero el episodio de calor ha comenzado ya este viernes, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta amarilla también en las Vegas del Guadiana por temperaturas que alcanzaron los 38 grados. Este aviso escalará a naranja en la misma zona durante la jornada de este sábado, mientras que en el resto de la provincia de Badajoz y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez se activará el nivel amarillo por temperaturas que van desde los 36 a los 39 grados. Para el domingo el calor será más intenso, lo que conllevará que se active el nivel naranja en las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros y La Serena, donde se podrían alcanzar los 40 grados. El resto de la región se mantendrá en alerta amarilla.

Además del calor durante el día, esta ola trae consigo también noches tropicales, pues se espera que las temperaturas mínimas no bajen de los 20 grados. Y lo que es peor, la previsión que se maneja es que esta situación se mantenga al menos hasta finales de la próxima semana (jueves o viernes), aunque por el momento las alertas solo están activadas para los próximos tres días.

¿Son temperaturas normales?

Es verano. Hace calor. Pero, ¿son normales estas temperaturas al inicio de la temporada estival? La respuesta es sí. Es más, según indica Marcelino Núñez, delegado de la Aemet en Extremadura, «sería un verano anormal si no las tuviéramos». Y recuerda que no es la ola de calor más temprana en Extremadura, ha habido años en que se han sufrido incluso antes. No obstante, reconoce que lo habitual hasta hace unos años es que estas temperaturas extremas se dieran entre el 15 de julio y el 15 de agosto, «la zona roja del verano». Lo que ocurre es que el cambio climático está llevando a alargar esta estación desde principios de junio hasta septiembre, por lo que las olas de calor ya no solo se concentran en los meses de julio y agosto.

En 2022 fallecieron a causa del calor 278 personas en la región, 175 solo entre julio y agosto

Lo normal es que se sufran dos episodios de temperaturas extremas dentro de la época estival. Extremadura ya vivió en mayo otro de altas temperaturas, cuando ocurrió el fuego en Las Hurdes y Gata, en mitad de la campaña electoral de los comicios autonómicos del 28 de mayo. Entonces los termómetros llegaron a alcanzar los 36 grados, pero no fue una ola de calor. «Duró pocos días, es difícil que una ola de calor se dé fuera del verano», incide Marcelino Núñez.

El delegado de la Aemet en la región recuerda la importancia de protegerse del sol y de evitar realizar deporte en las horas centrales del día. «En Extremadura estamos acostumbrados al calor pero es muy peligroso, hay muchas muertes que se relacionan con estos episodios de calor», reconoce. Según un estudio del Instituto Carlos III, en Extremadura fallecieron el año pasado 278 personas a causa de las altas temperaturas, 175 entre julio y agosto. A ello hizo incluso referencia el consejero de Sanidad (ahora en funciones), José María Vergeles, en sus redes sociales en 2022: «Olvidémonos de ese mensaje que dice que el golpe de calor afecta solo a los más vulnerables. Un golpe de calor es un golpe de calor y es mortal».

Las recomendaciones

La recomendación del 112 es evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

También usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. Y en casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Así como prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.