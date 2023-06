Se necesitan familias de acogida: «Un niño solo quiere un hogar»

Hace casi dos años que llegó a la casa de Antonio y Nazaret una nueva alegría en forma de revolución: una niña de apenas dos años con un carácter fuerte, una mochila pesada y una mirada de gratitud constante. La pareja, de una localidad de Badajoz, tiene dos hijos biológicos de 11 y 15 años en la actualidad, pero decidió acoger de manera temporal a la pequeña que vivía en un centro de menores de la comunidad. Fue la hija mayor la que, conocedora del caso de una compañera de su equipo de fútbol, puso esta realidad frente a los ojos de sus padres.

Con la idea ya en la cabeza, la familia acogió en el verano de 2019 a una niña saharaui. La pretensión era que al año siguiente se pudiera quedar a estudiar en Extremadura, pero llegó la pandemia y los planes cambiaron. «Y ahí nos dijimos, ¿por qué no ayudar a otros niños?». Y a muy pocos kilómetros estaba Laura (nombre ficticio porque al estar tutelada no se puede revelar su identidad) en un centro de menores de Badajoz. «Queríamos ayudar y vimos que había necesidad. Son niños, no han hecho nada en la vida y no se merecen tener que vivir en un centro, ellos solo quieren el calor de un hogar», relata Nazaret.

En Extremadura hay 523 de menores atendidos por el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia (con las figuras de tutela y guarda). Muchos de ellos podrían vivir con familias como la de Antonio y Nazaret, pero se necesitan más, no hay suficientes. De hecho, entre los menores extremeños tutelados hay 231 que actualmente viven de acogida con familias que no son la suya propia, la mayoría (191) están con lo que se denomina ‘familia extensa’ (tíos, abuelos, hermanos o amigos de los padres biológicos), pero también hay 40 menores, entre ellos Laura, que viven en ‘familias ajenas’, sin ningún parentesco, de forma temporal, permanente o para casos de urgencia (algunas de estas familias tienen más de un niño en acogida). «Nos ocurre en Extremadura y en toda España, hay necesidad de familias de acogida, por eso tenemos que recurrir a los recursos asistenciales (centros de menores y pisos tutelados) para atender a estos niños y niñas que no pueden vivir con sus padres biológicos por múltiples circunstancias», explica Mercedes Leal, jefa de Sección en el Servicio de Infancia y Familia de la Junta. En pisos tutelados y centros de menores residen el resto de menores (más de 270) bajo la protección de la administración: el 75% supera los 11 años y el 25% está entre los 0 y 10.

Aunque los recursos residenciales funcionan desde que en 1987 se crearon los servicios de protección a la infancia y lo hacen bien en la comunidad, no es el lugar más conveniente en la infancia, especialmente para los más pequeños. Y así lo recoge la propia legislación. «En la ley de 2015 se estableció un mandato claro: los niños menores de 6 años, y especialmente los menores de 3, deben estar en familias siempre que sea posible. Lo deseable es que cualquier niño, da igual su edad, esté en familia y si no es con la suya, que siempre es el objetivo final de cualquier intervención, que sea con una alternativa», explica.

No obstante, Leal añade que no todos los menores que están en los recursos asistenciales quieren ser acogidos. «Nos encontramos niños desde 7 años que lo rechazan porque no es un recurso lo suficiente visibilizado ni normalizado en la sociedad. También en ocasiones les genera un conflicto porque piensan que supone una deslealtad a su familia biológica. Cada niño, cada caso, es único e irrepetible», apunta.

De lo que no hay duda es de que no hay familias de acogida suficientes y se necesitan más. En la actualidad, hay 24 niños y niñas de 0 a 6 años que viven en centros de menores por falta de hogar de acogida. Y lo tienen aún más complicado los menores con discapacidad, enfermedad, grupos de hermanos y mayores.

Cuando decidieron dar el paso, Antonio y Nazaret no pusieron muchos límites. «Advertimos de que vivíamos en una casa de doble planta donde es difícil acceder en silla de ruedas y también pusimos como preferencia que fuera un menor en edad escolar, a partir de los tres años, para poder adaptarse a nuestra vida laboral». Tras los trámites y una valoración favorable, en el verano de 2021 les propusieron la acogida temporal de Laura, que solo tenía entonces dos años. «Al principio todo son miedos, pero cuando la vimos por primera vez supimos que era ella. Eso fue un viernes, la llevamos al parque y el lunes ya nos la trajimos. Fue todo muy rápido», cuentan.

La pequeña llegó a casa en septiembre y no todo fue un camino de rosas. «Parece que en su interior hay recuerdos que la hacen una niña con mucho carácter, muy fuerte, no era nada accesible al principio y sufría ansiedad ante situaciones inesperadas porque es muy rutinaria y a veces todavía se sigue enfadando con el mundo porque sí. Pero hoy por hoy es mucho más sociable, aunque hay que seguir anticipándole mucho las cosas. Ha costado, pero es un proceso muy bonito, gratificante y enriquecedor», explican con una emoción contenida en sus ojos que a la vez desborda. Poco a poco, añaden, Laura ha ido cogiendo confianza y seguridad, lo que necesitan todos los menores. «Las familias de acogida tenemos que tener un botiquín con diferentes elementos para curar las heridas que llevan a rastras y que se curan principalmente con cariño, protección, tranquilidad, seguridad y confianza», dicen.

El primer viaje a la playa

«A los diez días de llegar la llevamos a la playa y alucinó. Chillaba de la emoción y no quería salirse del agua. Era alegría pura», dice Antonio entre sonrisas. «Es muy gratificante por el cariño que te da y la ilusión que le hace todo, pero al principio nos costó porque era una niña cerrada y apenas decía dos sílabas». Eso, además, se juntó con que le tocó vivir la primera parte de la pandemia en el centro de menores. «Cuando nos quitamos las mascarillas, era curioso ver cómo nos tocaba los labios, los dientes... Alucinábamos con sus reacciones. Y recuerdo también que los primeros días cada vez que le cambiaba el pañal me ponía el dedito para que le echara la crema del culete porque se la daba ella sola», cuenta Nazaret. También relata cómo balanceaba su cuerpo para acunarse sola a la hora de dormir o que su abuela era un monstruo para ella porque no estaba acostumbrada a ver arrugas. «Se notaba que no había tenido las relaciones sociales habituales de cualquier niño, era como si volviera a nacer con dos años y medio y nosotros nos volvimos a poner la L de novatos como padres».

La pequeña apenas tenía unos diez meses cuando llegó al centro de menores, donde pasó casi año y medio antes de llegar al hogar de Nazaret y Antonio. «Le faltaban experiencias y vivencias que en cualquier entorno familiar adecuado están normalizadas. Sus reacciones nos recordaban mucho a las que había tenido la niña saharaui que acogimos un verano. Disfrutan con cosas tan normales como ir a un parque grande o simplemente del viento». A Laura le encanta bajar la ventanilla para sentir el viento, los pájaros y mariposas. «Creo que lo relaciona con un ser libre», dice la madre de acogida.

El cuento de Laura

Son muchas las vivencias y recuerdos que a los seis meses Antonio y Nazaret convirtieron en un cuento personalizado en el que Laura es la protagonista, «para que nunca tenga este capítulo de su vida vacío», y que también vivirán siempre ya en esta familia, que se ha volcado por dejar en la pequeña una semilla de amor, cariño y hogar desde el primer día, a pesar de que sabía que la incertidumbre que viven actualmente podía llegar en cualquier momento. Pronto se cumplen los dos años de la acogida, lo máximo que puede durar la modalidad temporal que ellos tienen, y los servicios de la Junta (a través de Mensajeros por la Paz) están valorando la posibilidad del retorno de la pequeña con su familia biológica, o bien, que la acogida temporal se convierta en permanente. «No queremos pensarlo mucho, vivimos el día a día y si se tiene que marchar será porque sus padres han retomado la normalidad y serán capaces de cuidarla y con quien mejor puede estar un niño es con sus padres. Obviamente sería doloroso para nosotros y nos encantaría poder seguir teniendo relación con ella, pero lo único que de verdad nos preocupa es que vuelva a sufrir». Tampoco quieren que sus hijos biológicos lo pasen mal si acaba aquí esta experiencia de la que ellos también se han enriquecido.

Laura no ha perdido nunca el contacto con su familia biológica, con su «mama» y su «papa» como los reconoce, ni su familia de acogida («mami» y «papi» para diferenciarlos) le ha ocultado nunca nada, al revés. Al principio las visitas eran mensuales y ahora quincenales. «Nosotros somos padres de acogida y nuestro rol es ese, acoger y ofrecer el hogar que no puede tener». Y eso, dice la pareja, es algo que le cuesta entender a la sociedad, aunque no ha sido así en sus propias familias. «Mucha gente nos ha dicho que para qué nos hemos metido en esto con nuestros hijos ya criados y nos preguntan que cuando nos la quiten ¿qué?». Para todos estos comentarios, Antonio y Nazaret tienen dos respuestas muy claras: una, las personas no pertenecen a nadie, «nuestros propios hijos también se irán». Y dos, ¿para qué? «Para que una niña pueda tener un hogar, porque si nos cruzamos todos de brazos...» Todo un ejemplo de generosidad y amor.