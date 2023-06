46 médicos de Atención Primaria tienen todavía lista de espera de más de dos días

46 médicos de Atención Primaria tienen aún una lista de espera de más de dos días. Se encuentran en las áreas de salud de Badajoz, Cáceres y Plasencia. No obstante, tal y como ha puntualizado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, a través de sus redes sociales, esa demora no supera en ninguno de los casos los cinco días. En el resto de las áreas de salud - Coria, Navalmoral de la Mata, Llerena-Zafra y Don Benito-Villanueva- según los datos facilitados este martes por el Servicio Extremeño de Salud (SES) no se dan citas presenciales más allá de esa barrera de las 48 horas.

Objetivo del SES para Atención Primaria: tener una cita en un máximo de 48 horas La situación ha mejorado. Cuando se puso en marcha este plan de choque para reducir el colapso que sufrían los centros de salud, el pasado mes de febrero, eran 162 los facultativos que tenían una lista de espera de más de dos días; y en muchos casos era imposible acudir a la consulta antes de una o dos semanas (había ocasiones en las que ni si quiera el sistema permitía coger una cita porque no había hueco disponible en los siguientes 14 días y solo se permite concertar una para un plazo máximo de dos semanas). En ese momento el 21,5% de los ambulatorios daban citas más allá de cuatro días. Según estos datos, a día de hoy solo la cuarta parte de esos facultativos con demora la siguen manteniendo. Ya son escasas las agendas de los médicos de familia en Extremadura que tienen lista de espera de más de 48 horas, no más de 5 zonas de salud en toda Extremadura. Y en ningún caso estas demoras son de más de 5 días. El programa objetivo 48 horas ha funcionado. — jvergelesb (@jvergelesb) 27 de junio de 2023 En los últimos días se ha conseguido además bajar esa demora en las agendas de 16 médicos con la implantación entre otras cosas de las consultas de tarde, que se han llevado a cabo durante todos estos meses en todas las áreas de salud. De hecho en lo que va de junio se han desarrollado en 54 ambulatorios. Otra de las medidas fue la contratación de Médicos Interno Residentes (MIR) de último año (R4), que se han encargado de pasar consulta en los centros de salud con más demanda, aunque solo aceptaron 16 de los 57 que estaban disponibles y todos en el área de salud de Badajoz. Junto a ello se crearon asimismo 16 unidades básicas asistenciales, dotadas de un médico de Atención Primaria y de un enfermero, para reducir el cupo de usuarios. Se pusieron en aquellos centros de salud donde había facultativos con más de 1.500 tarjetas sanitarias asociadas, que se ubicaban en Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Montijo, Don Benito, Zafra y Navalmoral. A los que se suma la contratación de 15 auxiliares administrativos que para las centralitas, con el objstivo de intentar resolver los problemas de contacto telefónico. Los datos varían Estos son los datos extraídos a día de ayer, pero el SES recuerda que la situación cambia diariamente por lo que es posible que alguna de las áreas de salud en las que este martes no había demoras sí las haya el miércoles. “Se toma como demoras las presenciales que sobrepasan de 48 horas pero hay que aclarar que cuando se realiza un corte en una fecha determinada para un estudio de demoras, los resultados que se obtienen son una fotografía fija de una situación concreta en un momento concreto. Es decir, las demoras varían diariamente, de manera que un lunes puede encontrarse una demora de 72 horas en una agenda que un día después no la presente o viceversa, dado que las demoras tienen relación con múltiples variables”, subrayan desde la Consejería de Sanidad. El SES ha logrado reducir las listas de espera pero lo que no ha conseguido aún ha sido bajar a 36 el número de pacientes por médico y día, acuerdo al que llegó el SES con el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para que se desconvocara la huelga. Se dio tres meses para que fuera una realidad pero a día de hoy muchos de ellos siguen atendiendo a más de 50 por día.