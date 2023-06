Es algo inusual, poco frecuente, pero ha ocurrido. Extremadura ha amanecido esta mañana, en plena ola de calor, con el cielo cubierto como si de calima se tratara, pero en realidad es humo, partículas de polvo procedentes de los grandes incendios ocurridos en Canadá desde hace dos semanas.

"Es algo muy inusual", explica a este diario Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, quien señala que es algo más frecuente que el viaje sea al contrario, es decir, que el polvo del Sáhara se traslade hasta el centro y el sur de América por los vientos alisios.

Pero ha ocurrido al revés y por el norte del atlántico. Las partículas de las cenizas han viajado más de 7.000 kilómetros gracias al viento, que no ha sufrido ningún proceso de mezcla, y no se ha encontrado frentes en su trayecto que hayan frenado el viaje. "Son intercambios que primero demuestran que la atmósfera es una y no se le puede poner barreras", subraya Lara.

Luego, se explica también porque "ante la ausencia de situaciones de precipitación, el polvo inyectado a niveles medio y altos de la atmósfera tiende a mantenerse mucho tiempo, las partículas más pesadas van decayendo, pero los aerosoles más pequeños son capaces de mantener en la atmósfera durante semanas y circular miles de kilómetros por los vientos". Si en el viaje a través del Atlántico esas partículas se hubieran encontrado lluvias se habrían depositado al lavarse la atmósfera.

Precisamente la altura a la que están circulando esas partículas, evita que puedan producirse problemas para la salud. "Aquí estamos hablando de concentraciones bajas y a niveles altos, por lo que en principio no hay riesgos", precisa el meteorólogo.

Lo que sí está provocando es una imagen inusual en plena ola de calor, la primera del verano, que vive Extremadura. "Está velando un poco el cielo y eso no viene mal porque aunque la sensación de bochorno es la misma, sí podría bajar algún grado la temperatura al haber una menor insolación", es decir, que la radiación solar no es tan directa como si el cielo estuviera limpio y despejado.

Los últimos incendios de Canadá comenzaron hace dos semanas y han quemado en los últimos siete días más de 1,4 millones de hectáreas, según los datos oficiales.