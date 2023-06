Abascal sobre Extremadura: “No es posible que regalemos nuestros votos, eso no puede pasar”

“No es posible que regalemos nuestros votos, eso no puede pasar”. Con estas palabras el líder de Vox, Santiago Abascal, deja claro que su formación no tiene previsto rebajar sus pretensiones en Extremadura. Las ha pronunciado esta mañana en una entrevista en TVE, en la que ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo con el PP en la comunidad. "Más nos vale que haya encuentro porque hemos perdido un mes sin atender el mandato popular que decía en muchas regiones que no hay mayorías absolutas, pero sí hay mayorías alternativas al socialismo y al comunismo. Los electores nos han dado el mandato de que nos entendamos y en eso estamos".

Abascal ha asegurado que desde el principio Vox tendió la mano al PP "y no ha bajado esa mano a pesar de los desplantes, de ciertos insultos, de demonizaciones y de un intento de chantaje permanente que pretende que regalemos la confianza de nuestros electores a otro partido para que gobierne y eso no es posible. No es posible, no porque seamos muy cabezones, sino porque nos hemos presentado con un programa electoral distinto al de ellos y porque en la campaña electoral hemos prometido a la gente que nos apoyaba que no regalaríamos su confianza a otra fuerza política".

El líder del partido nacional ha reflexionado sobre el origen de la situación encallada que hay a día de hoy en Extremadura y la ha achacado a la posición inicial del presidente del PP, Núñez Feijóo, desde antes de la campaña electoral. "Lo que ha pasado es que en los últimos seis meses el PP ha dicho que respetaría el gobierno de la lista más votada y en Extremadura por desgracia es el PSOE, aunque por fortuna se ha producido una mayoría alternativa por primera vez en 40 años en la que se puede gobernar sin fuerzas políticas socialistas o comunistas", ha explicado. Abascal ha recordado que el PP ya gobernó en la comunidad extremeña durante cuatro años (de 2011 a 2015) "pero con un acuerdo con Izquierda Unida".

Y ha zanjado la polémica en la comunidad insistiendo en que el mandato en Extremadura ha sido claro: "nos obliga a entendernos, nos obliga a dialogar y no es posible que después de no ser la lista más votada desde Extremadura el PP demonizase a Vox aceptando el marco mental de la izquierda y además se dijese, para mayor colmo, que estábamos obligados a regalar nuestros votos, eso no es posible, eso no puede pasar". Y eso, ha precisado, es lo que le ha trasladado al líder nacional del PP en sus últimas conversaciones.