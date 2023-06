Los abogados extremeños instan a solucionar las huelgas: «Muchos viven situaciones de precariedad»

Ya son casi 7.000 juicios suspendidos en todas las jurisdicciones en lo que va de año a causa de las huelgas, casi 700 en las últimas dos semanas porque los funcionarios siguen aún con los paros. Los abogados, como profesionales que viven directamente de la actividad en justicia, han advertido ya en varias ocasiones de que esto les está llevando a una situación insostenible.

Este miércoles han salido a la calle para instar al Gobierno a dar una solución. Su situación es crítica: «Las resoluciones van dictándose a cuentagotas. Eso provoca no solo un retraso sino un enquilosamiento en todos los procedimientos, que afecta principalmente a la ciudadanía pero también de manera directa a los abogados porque los procedimientos, al estar en suspenso, no nos generan rendimiento alguno. En algunos despachos lo sufren de forma muy acusada, llegándose a algunas situaciones de verdadera precariedad económica», ha apuntado el vicedecano del colegio de abogados de Cáceres, Luis Bohoyo.

La situación es «insostenible»

Desde enero, cuando comenzó la huelga de letrados de la administración de justicia, que duró dos meses, ingresan menos de la mitad de lo habitual. La situación, aseguran, es «insostenible»: «Si esto continúa así hay riesgo de que haya compañeros que cierren despachos, hay gente que está pidiendo préstamos, ayudas a familiares y al colegio», explicó el decano del colegio de abogados de Badajoz, Ildefonso Seller. Desde este organismo se ha habilitado un fondo para ayudar a los colegiados que tienen que seguir haciendo frente a los pagos habituales (alquileres de despachos, trabajadores...) y que con los ingresos actuales no les llega.

El colapso es tal que a día de hoy se están señalando juicios para 2027, a tres años vista. Para reducir este retraso se llegó incluso a plantear habilitar el mes de agosto, cuando los tribunales están paralizados por vacaciones. Abogados y procuradores lo rechazan. «Es una verdadera barbaridad. Primero porque todo el mundo tiene derecho a vacaciones, incluidos los abogados y procuradores. Y segundo porque un 80 o 90% de esos juicios que se señalaran habría que suspenderlos por falta de citaciones o de incomparecencias», apunta el vicedecano del colegio cacereño, haciendo referencia a que la mayoría de la población está de vacaciones.

"Si esto continúa así hay riesgo de que se cierren despachos" Ildefonso Seller - DECANO DE LOS ABOGADOS EN BADAJOZ

Ante esta situación los profesionales extremeños se han unido este miércoles a las concentraciones organizadas por el consejo general de la abogacía para exigir una solución urgente. En Badajoz han participado cerca de medio centenar y en Cáceres alrededor de una treintena. «Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del estado de derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía», dijeron en un manifiesto. «Es desolador -añade el documento- que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas».

"Los procedimientos, al estar en suspenso, no nos generan rendimiento alguno" Luis Bohoyo - VICEDECANO DE LOS ABOGADOS DE CÁCERES

El problema es que de momento la situación sigue enquistada, pues tras más de dos meses de huelga de funcionarios no se consigue alcanzar un acuerdo para las subidas salariales que reclaman. Sí se hizo, en cambio, con los secretarios judiciales y con los jueces y fiscales, que amenazaron con otra huelga si no se mejoraban sus condiciones laborales (la desconvocaron porque se atendió a sus peticiones). Las reivindicaciones de los funcionarios no se han aceptado y se teme que esta situación se alargue hasta que se consiga formar un nuevo Gobierno tras las elecciones generales. Se corre el riesgo de estar otros tres meses sin actividad. Los abogados reclaman un pacto de estado que convierta a la justicia en un servicio público «equivalente a la sanidad o a la educación».