El PP a Blanca Martín: "Propone una investidura fallida de un candidato sin apoyos y desecha la opción del diálogo"

El PP ha afeado a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que se haya "agarrado" al reglamento de la Cámara "para convocar para la semana que viene la investidura fallida de Guillermo Fernández Vara", desoyendo la petición que habían hecho otros grupos políticos "por dialogar para ofrecer a los extremeños el gobierno que se merecen". No ha sido la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, sino su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha comparecido este miércoles para valorar la decisión de la presidenta de la Asamblea sobre la ronda de contactos que mantuvo este martes con los distintos grupos para designar un candidato. Allí el PP pidió tiempo para cerrar un acuerdo con Vox y el PSOE solicitó ir ya a la investidura, que es lo que finalmente ha comunicado este miércoles Blanca Martín. Según Sánchez Juliá, en el PP lo han conocido a través de los medios de comunicación: "Ayer se le pidió tiempo para hablar y la contestación ha sido una debate de investidura para el día 5", criticó.

"La presidenta de la Asamblea no tiene ninguna excusa para no haber ofrecido este tiempo que se ha pedido para poder seguir dialogando y que en Extremadura haya una investidura de verdad y que dé a los extremeños el gobierno que se merecen", ha reivindicado el portavoz de los populares, que ha afeado a la presidenta de la Asamblea haberse "agarrado al reglamento, para decir que lo está cumpliendo escrupulosamente y no atender a la petición de los grupos de poder seguir hablando". "Y lo que dice el reglamento en el artículo 234 es que desde la constitución de la Asamblea existen 15 días para que la presidenta, tras las consultas, proponga un candidato. Lo que ha hecho hoy es el último servicio al sanchismo; y lo que vamos a vivir la semana que viene no va a ser una investidura, va a ser un sainete que va a servir al PSOE para abrir la campaña de las elecciones generales", ha proseguido.

Una estrategia del PSOE por el 23J

Para el portavoz del PP la convocatoria del pleno de investidura con Vara como candidato obedece a una estrategia del PSOE con la mirada puesta en las elecciones generales del 23J y al margen de lo que dictaron las urnas el pasado 28M. "Lo que le dijeron los extremeños es que no quieren que siga siendo presidente y el propio Vara lo asumió en la noche electoral y se despidió. Y hoy la presidenta de la Asamblea propone una investidura fallida, un candidato sin apoyos y desecha la opción del diálogo y de que se siga hablando para que los extremeños tengan el gobierno que se merece. Se está usando la Asamblea en beneficio de PSOE", ha cuestionado.

Para el portavoz del PP, "lo razonable hubiera sido que la presidenta de la Asamblea se hubiera plegado al diálogo, para que pudiera haber un presidente y un gobierno en la investidura; y lo que vamos a tener es un teatro en tres sesiones la semana que viene y vamos a volver al punto de inicio". "La presidenta es el árbitro del debate parlamentario y no ha optado por el diálogo, sino por plegarse a los intereses del PSOE", ha zanjado.