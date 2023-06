¿Rebajas para los nostálgicos en Extremadura?

El próximo sábado 1 de julio comenzarán ‘oficialmente’ las rebajas en Extremadura y en el resto del país, una fecha de inicio que ha quedado prácticamente reservada para los nostálgicos, al perder su sentido literal desde que en el año 2012 el Gobierno central decidiera liberalizar el periodo de descuentos. Esto permitió a los comercios establecer promociones cuando quisieran, por lo que durante todo el año es habitual que los establecimientos encadenen este tipo de campañas. Pese a ello, siguen optando por reservar la palabra ‘rebajas’ para los dos periodos anuales en los que, tradicionalmente, se deshacen de sus stock de temporada de invierno y de verano: en los meses de enero y julio.

Este año, la temporada de rebajas de verano se ha adelantado considerablemente, pues muchos establecimientos comerciales de la región optaron por iniciarla a partir del pasado 22 de junio. Los descuentos, en la mayoría de los comercios extremeños, oscilan desde un 20% como mínimo hasta un máximo del 70%. La gerente del centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, Rocío Pérez, sostiene que debido a la liberalización de las rebajas «ya no hay ese efecto boom de años atrás, pero sí que es cierto que estamos notando una afluencia de público más elevada que en años anterior y en las tiendas también se ve a mucha gente». «La campaña de este año ha estado influenciada da por la climatología, porque no ha hecho mucho calor y muchos clientes han esperado al inicio de las rebajas para comprar», asegura.

En este aspecto también incide la presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca), Paki Campos, quien destaca que «los descuentos van funcionando porque ha coincidido la entrada de calor con las rebajas y la gente está comprando». «Antes no han comprado cosas de temporada porque hacía frío y ha sido desastroso. En principio esperamos que ahora aumentan las ventas, pero no sabemos hasta qué punto son beneficiosos los descuentos porque al final lo que estás vendiendo es stock que no has sido capaz de vender durante la temporada», puntualiza. A su juicio, a raíz de la pandemia de coronavirus se ha producido un cambio de mentalidad en la ciudadanía y el sector comercial no ha resultado salido parado: «La gente prefiere salir a tomarse algo y viajar que comprarse cosas».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho de Badajoz, Félix Retamar, añade que las rebajas «ya no son lo que eran, pero siguen siendo positivas porque ayudan a vender el stock de temporada». «Las ventas de primavera se adelantaron y fueron bastante bien en abril y mayo, sobre todo en el sector de las celebraciones que hubo un repunte importante». Por otra parte, advierte que desde hace tiempo están percibiendo que «la subida de los tipos de interés de las hipotecas nos afecta también al comercio». «Después de la pandemia, que nos llevó a estar mucho tiempo sin salir, ha hecho que la gente priorice y el comercio es uno de los sectores más débiles en este sentido porque cualquier agente externos nos afecta un montón», subraya.