Iberqués Extremadura, la Cooperativa Agrícola Ganadera de Castuera (Covica) y Quesería Almonte han logrado los galardones de oro de la V edición de los Premios Espiga que Caja Rural de Extremadura concede a los quesos acogidos a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Torta del Casar, La Serena e Ibores.

Los ganadores se han dado a conocer hoy en una gala celebrada en la Finca El Toril, a la que han asistido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas; el presidente de la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREX), Ángel Pacheco; el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; el director general de la Caja, Juan Palacios; y los representantes de las DOP, entre otras autoridades.

En la categoría de Torta del Casar, junto a la Espiga de Oro para Iberqués Extremadura, se ha concedido la Espiga de Plata a Quesería El Castúo y la de Bronce a Quesos del Casar.

En la modalidad de Queso de la Serena se ha repetido palmarés: Covica renueva su Espiga de Oro, Arteserena mantiene la plata y Quesería Tierra de Barros vuelve a hacerse con el bronce.

Por último, en la categoría de Queso Ibores, a la Espiga de Oro para Quesería Almonte le han seguido la plata para Quesería de las Villuercas y la Espiga de Bronce para Ignacio Plaza Mariscal.

Los queseros galardonados con las Espigas de Oro han destacado que este reconocimiento supone “un importante impulso a la comercialización” de estos productos en lo que queda de año.

Gala especial 25º aniversario

En su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha anunciado que la entidad celebrará el próximo 22 de septiembre una gala especial con motivo de los 25 años de los Premios Espiga, destinada a promocionar en el exterior los productos extremeños con denominación de origen. El evento tendrá como embajador al cocinero Toño Pérez, del Restaurante Atrio, y contará con la participación de las 16 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la región, cocineros que han obtenido Premios Espiga y especialistas en gastronomía de ámbito nacional.

“No vamos a descansar en la promoción de los productos extremeños”, ha señalado Urbano Caballo, que se ha mostrado “abierto a aquellas iniciativas en las que sea oportuno que participe la Caja” para apoyar los productos de la tierra.

Marca de calidad

Recogiendo esta disposición, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha ofrecido el espacio Hospital Centro Vivo “para que desde allí cualquier iniciativa que tengáis, sea una feria de la gastronomía, de los productos o de lo que pueda impulsar la economía, se pueda hacer y que el mundo rural tenga el mejor escaparate, que es la ciudad de Badajoz”.

Gallardo ha descrito a Caja Rural de Extremadura como una entidad “con rostro humano” y que ha demostrado “capacidad para adaptarse” en sus 116 años de historia. “Tras la desaparición de las cajas, habéis adquirido el protagonismo que era imprescindible que se recuperara. Y ese protagonismo tiene que ver con estos premios, que se han convertido en una verdadera marca de calidad. Habéis logrado ensanchar poco a poco unos premios que recogen la gastronomía extremeña y, además, le habéis dado valor a la educación”, ha señalado.

El presidente de la institución provincial pacense también ha destacado los resultados del plan de inclusión financiera desarrollado por la Diputación con Caja Rural de Extremadura: “Ha supuesto que todos los ayuntamientos tengan un cajero automático donde se pueda operar, no solo sacar dinero. Eso significa 72.000 operaciones en 2022 y más de 6,1 millones de euros en movimientos bancarios. Teniendo en cuenta que son municipios muy pequeñitos, ahí vemos el alcance de lo que hicimos. Aquello no solo ha significado que otros nos repliquen, sino que además profundicemos en la digitalización de personas que supuestamente no iban a poder adaptarse. No hay futuro del mundo rural sin digitalización”.

Aliciente para seguir trabajando

Por su parte, el presidente de la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura, Ángel Pacheco, ha felicitado a Caja Rural de Extremadura por la firme apuesta que hace de todas las denominaciones de origen” de la región y ha expresado que los Premios Espiga “tienen suficiente prestigio y calidad para mantenerlos en el tiempo, y esa es una de nuestras obligaciones como representante de las IGP y DOP de Extremadura”. En esta línea, ha subrayado que la incorporación de los quesos de la DOP Acehúche a la próxima edición de los premios supone “una gran aportación y enriquecimiento de las variedades de quesos magníficos que tenemos en Extremadura”.

Pacheco también ha reconocido el “rigor y profesionalidad” de los catadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura que forman el jurado de estos premios y ha felicitado a los premiados porque se trata de un “reconocimiento al trabajo de muchos meses y un aliciente para seguir trabajando en el día a día, sobre todo en momentos de dificultades como los que estamos viviendo”.

“Extremadura, queso a queso”

En el transcurso de la gala, el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, ha presentado el libro “Extremadura, queso a queso”, escrito por el experto gastronómico Juan Pedro Plaza y editado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Se trata de una edición revisada y ampliada de la primera obra sobre los quesos extremeños, publicada en 1986.

Como ha explicado su autor, el libro pretende “dar a conocer más los productos extremeños y hacer un sincero homenaje a tantas queresas y queseros que, a lo largo de los años y día a día, se superan para ofrecernos unos quesos exquisitos, no solo para su negocio particular, sino para que Extremadura se coloque en lo más alto del panorama quesero nacional e internacional”.