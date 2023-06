Los investigadores y profesores de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres David Conde y Lorenzo Mariano, respectivamente, han estudiado el uso de Tik Tok como herramienta de innovación docente.

Una experiencia que se ha llevado a cabo con alumnos de 1ª, 2º y 3º del Grado de Enfermería durante un curso académico, junto a otros profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el fin de obtener unos resultados más amplios.

La experiencia ha consistido en introducir el Tik Tok de manera sistemática en tres asignaturas del grado de Enfermería durante un curso académico.

Las conclusiones

Las primeras conclusiones arrojan una "alta satisfacción" por parte de los alumnos y un aumento de la participación en las asignaturas en las que este recurso se ha implementado.

Los profesores, que pertenecen al grupo de investigación de Estudios en Sociedad, Cultura y Salud (GISCSA) de la UEx, han tratado de experimentar con nuevas metodologías e innovación docente para aumentar la interacción con los alumnos.

La metodología tradicional contempla el uso del campus virtual, pero este, en general, es utilizado de "forma pasiva" por los estudiantes, motivo por el que pensaron en las dos principales aplicaciones que utilizaban los alumnos universitarios, Instagram y Tik Tok.

En esta primera experiencia se han centrado en el uso de Tik Tok, que evalúan de forma cualitativa y cuantitativa en el artículo 'Microlearning through TikTok in Higher Education. An evaluation of uses and potentials".

Conde explica que les interesaba conocer si había una mejora de participación respecto al campus virtual, luego el potencial pedagógico e incluso posibilidades en materia de evaluación, lo cual no lo llevaron.

Participación de 213 alumnos

Han participado 213 alumnos y en líneas generales, el nivel de satisfacción fue "muy alto", según explica Conde. "Creamos un perfil de Tik Tok individual para cada asignatura, cerrado y solo accesible previa aceptación de la invitación".

Decidieron que para ello usaran sus propias cuentas de Tik Tok, pues el objetivo era insertar el contenido pedagógico en sus vídeos del día a día, sin tener que acceder sólo para eso en las llamadas franjas de estudio, porque entendían que esto sería "lo más positivo", señala la UEx.

Esta red social se utilizó para introducir contenidos específicos y complementarios de las asignaturas, siendo diferentes los resultados obtenidos en uno y otro caso.

David Conde resalta la capacidad de monitorización de Tik Tok, pues algo que resulta "muy útil" de estas redes sociales es que ofrecen estadísticas "muy interesantes sobre todo lo que está pasando, sobre la interacción".

Los investigadores compararon vídeos largos y cortos, demostrando que alrededor de los 13 o 14 segundos de video se detiene el visionado, a no ser que los alumnos entiendan que hay "un contenido específico que les pueda interesar mucho y, sobre todo, que esté relacionado con algo que pueda entrar en el examen".

Esto ha "ayudado a mejorar los contenidos y cómo lo reciben los alumnos", señala el investigador, que considera que es "curioso" porque tiene que ver con "esta forma también rápida que tienen ellos de consumir información".

Consumo expréss

Acercarse a esta forma de "consumo exprés" es uno de los objetivos de esta iniciativa. Para el investigador, esta innovación y actualización docente es algo "necesario para afrontar los cambios y retos educativos del presente.

Pues no solo cambian los contenidos, sino también la forma en la cual el alumnado se aproxima a ellos, la manera en la que estos acceden a la información a través de redes sociales o su forma de comunicarse. Una realidad que necesita ser estudiada y explorada con el objetivo de desarrollar herramientas y metodologías más eficaces para el aprendizaje.

"El profesor de universidad ya no es esa figura tan lejana que se sube a la tarima y parece que es como de otro planeta. También está en tu móvil, también está en tu vida, también se comunica como te comunicas tú", explica.

Herramientas accesibles para cualquier profesor

Además de la satisfacción del alumnado, los profesores han realizado una autoevaluación de su experiencia docente. En general, consideran "fácil" el uso de Tik Tok, incluso para personas que no tenga familiaridad con esta u otras redes sociales.

En estos momentos se encuentran implementando la segunda fase del estudio, esta vez con el uso de Instagram, de cuyos resultados adelantan que se han encontrado con "una mayor complejidad como usuarios y generadores de contenido". El objetivo es comparar la usabilidad y potencial de ambas aplicaciones.

Por último, el profesor David Conde anima a otros docentes a probar esta herramienta educativa y ofrece su experiencia para resolver cualquier duda o dar consejos a la hora de llevar Tik Tok al aula.