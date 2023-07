El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha mostrado su “repulsa e indignación” ante los actos vandálicos acaecidos ayer en la ciudad contra el movimiento LGTBI, con pintadas en los bancos arcoiris y colocando un candado en la puerta del Espacio para la Creación Joven con las palabras 'No LGBT'. Por ello, ha hecho un llamamiento a la tolerancia en la sociedad.

El regidor ha desvelado que también este viernes “incluso hemos recibido críticas” por tener una bandera arcoiris en el teatro Carolina Coronado, cuando “saben todos que nosotros desde el ayuntamiento colocamos símbolos de cualquier movimiento, con independencia de a quién represente”. Ha recordado que también se han expuesto los del Corpus Christi o la Semana Santa “y estoy seguro que hay gente que o no es católica o no le parece bien y no ha habido nunca ninguna crítica, ni jamás ha habido ningún acto vandálico y violento, como es el caso”.

Ramírez, que ha condenado estos hechos, ha dicho que “así no vamos a ningún sitio”, y cree que “esto no es casual, esto viene de un movimiento de extrema derecha” al relacionar lo sucedido en Almendralejo con lo ocurrido en otras ciudades extremeñas, como Mérida, esta semana. Ha lamentado que estas acciones tienen el objetivo de “atentar contra las personas que tienen una determinada orientación sexual” diferente a la que “llamamos normal”.

Por último, ha pedido que “deshechemos estos actos y condenemos todos la producción de los mismos”.También el Comité Extremeño contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia condenó en la noche de este viernes la colocación de un candado en la puerta que da acceso al Espacio para la Creación Joven de Almendralejo, dependiente del Instituto de la Juventud de Extremadura, que ha calificado de “atentado homófobo”, que coincidió además con la proyección en dicho centro del documental 'Voces', en un acto organizado por Fundación Triángulo.

Este trabajo, realizado por esta fundación en colaboración de la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo, "acerca la realidad de las personas LGBTI en Extremadura luchando así contra los estereotipos y prejuicios que sufre el colectivo". Desde este órgano manifiestan su compromiso firme con todas las políticas en materia LGTBI, con las políticas que luchen y apuesten por la diversidad sexual y que fomenten la tolerancia y la erradicación de cualquier conducta homófoba.

"Es evidente que en los últimos años se ha producido un gran avance en derechos y en la lucha por la igualdad y, por ese motivo, como sociedad no es posible consentir ningún ataque ni ningún retroceso en esta materia", según informó ayer la Junta de Extremadura en nota de prensa. "Sigue quedando mucho camino por recorrer para lograr la plena igualdad", por eso, desde el Comité se trabajará para lograr ese objetivo.