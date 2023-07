Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura de este 1 de julio de 2023:

Guardiola: «Mucha gente esperaba que yo diera el paso de la dimisión»

«No he mentido. Y no he querido rendirme», asegura la líder del PP en una rueda de prensa con la sala a rebosar de periodistas

Vara: "Que haya un pacto entre perdedores puede no ser ético, pero hay que respetarlo"

El secretario general del PSOE regional reitera que lo que procede es "dejar sin efecto" su investidura y promover otra para "elegir a la nueva presidenta de Extremadura"

Miguel Ángel Morales ya es el nuevo presidente de la Diputación de Cáceres

Ha sido elegido con el voto de los 15 diputados del PSOE y la abstención de los 10 representantes del PP

La plaza Mayor: crónica de la historia de Cáceres

Cinco investigadores recogen en un libro décadas de un enclave fundamental para la memoria local. La publicación tiene un fin benéfico porque su recaudación se donará al Banco de Alimentos

No digan violencia machista, sino «discursos machistas»

El pacto entre PP y Vox supone, entre otros puntos, derogar la ley de memoria histórica, rebajar impuestos, evitar que se cierre Almaraz y acabar con el «despilfarro político e ideológico de las subvenciones»