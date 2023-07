El pacto PP-Vox en Extremadura: Ataques públicos, negociación a escondidas y tutela de Madrid

Desde que arrancó la campaña electoral, con los sondeos que manejaban, en el PP sabían de sobra que si tenían opciones de entrar en la Junta de Extremadura, la única manera era de la mano de Vox. En ningún momento la mayoría absoluta se presentaba como posible escenario. Aspiraban a ser la lista más votada. No lo fueron, el PSOE ganó los comicios, pero las urnas sí dieron la victoria al bloque de derechas. Era una obviedad que PP y Vox estaban condenados a entenderse, sobre todo porque ni el PSOE ni los populares habían aceptado previamente en Extremadura ese pacto que sí promulgaba Alberto Núñez Feijóo, el líder nacional del PP, de que gobernase la lista más votada, lo que implicaría la abstención del otro.

Pero aún así, la candidata extremeña popular, María Guardiola, basó gran parte de su campaña del 28M en el convencimiento de que ella gobernaría la Junta en solitario.

Aseguró una y otra vez en casi todas sus intervenciones que la ultraderecha no se sentaría en su Ejecutivo. Pero su promesa no quedó ahí. Cuando ya se pusieron las cartas sobre la mesa y era evidente que la única manera era un acuerdo con la ultraderecha, siguió defendiendo que no habría consejeros de Vox en Extremadura.

A pesar de ello, desde aquella ya histórica noche del 28M, tanto Guardiola como el candidato regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, expresaron públicamente que tendían la mano para el diálogo, pero realmente no se abrió ningún camino. Además, un hecho vino a condicionar el relato.

Justo al día siguiente del 28M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió con el anuncio de un adelanto electoral: el 23 de julio el país iría de nuevo a las urnas. No hubo tregua. De nuevo a activar la maquinaria.

Las estrategias

La estrategia del PP pasaba, en principio, por marcar distancias con la ultraderecha y retrasar los pactos autonómicos, en la medida de lo posible, a después del 23J.

Pero la táctica del PSOE era otra. Si bien la misma noche del 28M el candidato extremeño, Guillermo Fernández Vara, asumía su derrota y daba a entender que dejaba la política, tras ese adelanto electoral se dio la vuelta y dijo que se quedaba. Su argumento: que había ganado las elecciones e iba a intentar formar gobierno. Planteaba un escenario imposible: el PSOE obtuvo 28 escaños, los mismos que el PP, Vox 5 y Unidas 4. El bloque de izquierdas no llegaba a los 33 necesarios para la mayoría absoluta (en la Asamblea de Extremadura hay 65 diputados). Pero el objetivo era poner en marcha cuanto antes los plazos de la Cámara legislativa y obligar a PP y Vox a acelerar su acuerdo de Gobierno.

Y, efectivamente, el reloj se activó. Había una cita clave: el 20 de junio. Ese día sería la constitución de la Asamblea. Si antes de la fecha no se materializaba un pacto PP-Vox, la aritmética le daría la presidencia de la Cámara a la lista más votada, la del PSOE.

¿Qué ocurrió antes de ese momento? Guardiola y Pelayo Gordillo solo habían tenido una reunión más bien informal y «muy discreta» desde el 28 de mayo. Y apenas 24 horas antes del inicio de esa sesión en la Asamblea se sentaron a la mesa en el Parador de Mérida para intentar darse la mano. Que iban a tener ese encuentro también quisieron mantenerlo muy en secreto.

A la cita Guardiola llegó con las cosas claras: un acuerdo programático en el que incluía derogar la ley de memoria histórica (una de las batallas que ambas formaciones comparten) y además el ofrecimiento de la presidencia de la Mesa de la Asamblea.

Vox también acudió con las ideas igual de claras: o alguna consejería o nada. Renunciaban a pedir una vicepresidencia pero al menos dos consejerías: hablaron de Agricultura y Cultura. Además, presentaron otro documento donde, entre otras cosas, hablaban de violencia intrafamiliar y de la reducción de subvenciones a la patronal y los sindicatos.

No hubo cesión por ninguna de las dos partes. Y poco antes de entrar en la Asamblea, Guardiola amplió su ofrecimiento: una secretaría en la Mesa (hay tres, además de dos vicepresidencias) y el senador autonómico del PP que se elige desde el Parlamento regional.

Tampoco les convenció. Pelayo negoció con la presencia del número dos del partido a nivel nacional, Jorge Buxadé, que marcó las pautas. Guardiola lamentaría después que si la decisión hubiera sido de Pelayo, ese primer acuerdo se habría firmado.

Con los puentes rotos, la presidencia de la Asamblea terminó en manos del PSOE con el asombro de todo el hemiciclo. En la ya conocida rueda de prensa posterior, Guardiola pronunció sus famosas frases que quedan en la hemeroteca para siempre: «Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista».

Pero dijo más cosas, como por ejemplo: «Las promesas están para cumplirlas» o «lo único que tengo es mi palabra».

«Una roja»

Sus declaraciones se hicieron virales en pocos minutos y azotaron a PP y Vox a nivel nacional. A los de su partido los puso tensos porque comprometía a quienes sí estaban pactando con Vox o a las que puede que tengan que hacerlo (como Feijóo); a la ultraderecha la cabreó y empezó el ataque, sobre todo por redes sociales. Para ellos ya era «una roja».

Se abrió una crisis interna en el PP a apenas un mes de las elecciones generales. Había temor a las consecuencias.

Hubo otro momento clave: la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. La cita se convirtió en un cónclave del partido. Tensión y presión a partes iguales. Las declaraciones las hizo Esperanza Aguire: «No sé qué pretende».

Eso ocurrió el viernes 23 de junio y a partir de ahí todo se acelera. Al día siguiente, sábado 24, Guardiola manda un comunicado a los altos cargos del partido en la región para citarlos el martes 27. El domingo 25 su asesor de imagen dimite tras filtrase unos mensajes en los que hablaba de su animadversión personal contra Santiago Abascal, líder nacional de Vox. El lunes 26 Guardiola desconvoca esa cita con el partido a través de una carta en la que rebaja el tono contra la ultraderecha y ya habla de «un acuerdo de respeto».

El martes 27 la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, hace su ronda de contactos con los posibles candidatos a ser presidente y Guardiola pide tiempo para cerrar un pacto con Vox. No lo obtiene. Al día siguiente, miércoles 28, Martín propone a Vara y convoca la sesión de investidura para el 5 de julio.

El jueves 29 Feijóo dice por la mañana en Bruselas que quiere un «acuerdo rápido» en Extremadura para evitar la repetición electoral. Y ese mismo día por la noche Guardiola y Pelayo Gordillo sellan su pacto.

El viernes 30, a primera hora de la mañana, ambos partidos envian un comunicado: Vox sí tendrá una consejería.

El acuerdo incluye el senador autonómico y modificar el reglamento de la Asamblea para que Vox también esté en la Mesa.

Así, la ultraderecha gestionará en Extremadura la Gestión Forestal y Mundo Rural. Esas competencias pertenecían antes a Agricultura, que seguirá como consejería propia y estará en manos del PP.

Si bien es una cartera reducida, Vox sí estará sentado en el Consejo de Gobierno de Guardiola, un hecho que la líder extremeña del PP negó y renegó. Lo argumentó así: «Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños».

Si bien defendió tras la firma del acuerdo que la decisión era suya y que se había tomado en Extremadura, los hechos evidencian lo contrario.

El resultado es que la región estrenará esta legislatura su primer gobierno de coalición tras un pacto PP-Vox marcado por los ataques públicos, las negociaciones a escondidas y la tutela de Madrid.