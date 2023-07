Las ayudas al alquiler de la Junta llegarán a 600 beneficiarios más

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda en funciones de la Junta de Extremadura ha ampliado en dos millones de euros el presupuesto destinado a las ayudas para el alquiler de vivienda en la región. Según el anuncio publicado el pasado 29 de junio en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), esta cuantía se añade a los tres millones de euros que se aprobaron inicialmente para la convocatoria, por lo que tras esta ampliación el crédito disponible queda distribuido en dos anualidades de la siguiente manera: 3.010.001 euros para 2023 y 2.404.001 euros para el ejercicio de 2024.

Cabe recordar que en apenas cuatro meses se recibieron un total de 3.376 solicitudes, lo que llevó a la consejería a tener que cerrar la convocatoria de forma precipitada el pasado 27 de febrero al estimarse que se agotarían los tres millones de euros que se habían previsto para cubrir las necesidades de todo un año. Desde Movilidad señalan ahora a este diario que esta ampliación de crédito se ha acordado con el fin de poder atender todas las solicitudes que se prevén que reúnan los requisitos para ser estimatorias, pudiendo beneficiar a 600 familias más durante los próximos dos años.

En este sentido, puntualizan que muchas de las peticiones que se recibieron se han presentado a más de una convocatoria, están duplicadas o no reúnen los requisitos, por lo que no todas han sido aceptadas. Aseguran a su vez que las ayudas ya están llegando a los beneficiarios: «Los pagos se están ejecutando según se resuelven los expedientes, al ser concesión directa no es necesario esperar a resolver toda la convocatoria».

Estas ayudas forman parte del Plan de Vivienda 2022-2025 y se aprobaron en Consejo de Gobierno el 5 de octubre. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a los sectores de población con menos recursos económicos. Así, se concede una ayuda directa que financia el 50% de la renta mensual, con un tope de 300 euros por vivienda y 150 euros por habitación.

La subvención se concede por un periodo de dos años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. El requisito económico es que la suma de los ingresos anuales de la unidad de convivencia no supere tres veces el Iprem (cuatro si es familia numerosa, persona con discapacidad o víctima del terrorismo; y cinco si es familia numerosa especial o personas con más de un 33% de discapacidad).

Para las habitaciones, se exige que la suma de los ingresos anuales brutos de todos los convivientes supere el precio de alquiler; que ninguno de ellos sea propietario de otra vivienda, que no tengan parentesco con el arrendatario, que la vivienda no forme parte del parque público de la Junta y que sea la residencia habitual del solicitante. En el plan anterior 2018-2021, con un millón de euros de crédito y 1.318 solicitudes, se aprobaron el 41% de estas.