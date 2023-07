El euríbor impulsa la cancelación de hipotecas muy por encima de los nuevos préstamos en Extremadura

De la misma manera que la progresiva subida de los tipos de interés que se ha experimentado a lo largo de los últimos meses ha hecho que la constitución de nuevas hipotecas en Extremadura haya ido tendiendo a la baja, esta misma circunstancia está provocando también que la cancelación de los préstamos hipotecarios esté registrando justo la tendencia inversa. De esta manera, cada vez es mayor la cifra de hogares que optan por amortizar deuda de sus préstamos para así evitar el impacto que el alza del euríbor tiene en las economías domésticas.

A pesar de que enero ofreció en la comunidad autónoma el mejor arranque de año desde 2011 en lo que a firma de hipotecas se refiere, los tres meses siguientes han ido enlazando descensos interanuales. El último de ellos en abril, que fue del 34%, lo que ha llevado a que en el acumulado de este cuatrimestre el descenso sea de cerca del 11% respecto al mismo periodo de 2022. Por el contrario, las hipotecas canceladas registralmente crecieron en igual porcentaje entre enero y abril, superando ampliamente la constitución de nuevos préstamos sobre vivienda (2.818 frente a 2.268, respectivamente).

Con muchas de estas cancelaciones lo que se pretende es huir del sobrecoste que acarrea la subida del euríbor. Para quien dispone de ahorros, resulta más rentable liquidar la deuda hipotecaria, a la que los bancos ya han trasladado el encarecimiento de los tipos, que no mantener un dinero en el banco que se está viendo remunerado raquíticamente. «La retribución de las entidades financieras ha sido cero hasta hace prácticamente tres meses, cuando los tipos de interés llevan subiendo un año», resume Mercedes Vaquera, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UEx y presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura. «Es lógico», añade, que «las familias que puedan» quieran no pagar cada vez más intereses «por un préstamo, ya sea hipotecario o de cualquier tipo», frente a la otra alternativa, que es tener unos fondos en el banco que «no producen prácticamente nada».

La rapidez con la que se ha repercutido el auge de los tipos en los costes hipotecarios contrasta con la tardanza de la entidades financieras a la hora de aplicar esta misma subida en la remuneración de los depósitos. Recientemente, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, pidió a los partidos políticos, en el marco de la precampaña electoral, que pongan en marcha un paquete de herramientas que permitan a este organismo actuar en casos de posible colusión tácita, que es lo que puede estar ocurriendo, adujo, con el pago por los depósitos bancarios por parte de varios bancos españoles. «Si no hay ningún contacto colusivo ni acuerdos entre entidades bancarias, Competencia no puede actuar. No tenemos la herramienta (...) es un agujero en nuestro sistema», razonó.

En esta misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció este pasado jueves que ha encargado a la CNMC, junto al Banco de España, que identifiquen si hay posibles factores «vinculados a la estructura y funcionamiento del mercado que estarían afectando a los incentivos de las entidades» para remunerar los depósitos a los clientes minoristas. Tras mantener una reunión con las patronales bancarias, Banco de España, las asociaciones de consumidores y las plataformas de mayores, volvió a insistir en que los bancos deben trasladar la subida de tipos no solo al activo, sino también al pasivo. Igualmente, explicó que se analizarán qué opciones hay para crear un comparador que pueda proporcionar una información «transparente» a los ciudadanos sobre los distintos instrumentos de inversión y de ahorro, así como la remuneración para cada uno de ellos.

Desde las entidades bancarias, por su parte, se ha venido argumentando que, con los niveles de liquidez que aún existen en el mercado, no tienen necesidad de pagar más por la captación de depósitos.

En la coyuntura actual, «la gente que tiene dinero en un depósito y una hipoteca lo que hace, y lo que cualquier asesor le diría que hiciese, es amortizar», porque el interés a pagar por el préstamo «será siempre mayor» que el recibido por una imposición a plazo, señala también Javier Rubio, presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX), quien recuerda otro factor adicional que está impulsando la anulación de las hipotecas: desde finales del año pasado y hasta el 31 de diciembre de 2023, el Gobierno ha eliminado la comisión que los bancos pueden cobrar por amortizar antes de tiempo una hipoteca variable.

La escalada del euríbor ha trastocado por completo el reparto de mercado entre las hipotecas variables y las de tipo fijo. Tradicionalmente, las segundas han tenido bastante menos peso, en especial en la región, donde en los últimos trimestres han llegado a suponer casi dos tercios de los nuevos créditos.

Precisamente, la conversión de los créditos variables en fijos es la otra opción que Rubio aún sigue recomendando, y para la que también se ha suprimido temporalmente la comisión a pagar. Aunque haya que «asumir más adelante los gastos de hacer otra novación, vas a estar, como mínimo, dos o tres años ahorrándote un uno y pico por ciento, que no es ninguna tontería», argumenta.

Por lo pronto, con el euríbor rondando el 4 % en tasa mensual, su nivel más alto en quince años, el pasado martes la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya confirmó que habrá una nueva subida de tipos de interés en julio. «Es poco probable que, en un futuro próximo, el banco central pueda declarar con plena confianza que los tipos de interés han tocado techo», aseveró.

De acuerdo a los cálculos de UCEX, la cuota de una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, suscrita al euríbor más punto y medio, ha pasado de suponer 530 euros mensuales al finalizar el primer trimestre del año pasado a más de 870 ahora.

El ahorro de los extremeños en bancos cae en 600 millones, un descenso récord

El ahorro que mantienen las familias y empresas extremeñas en los bancos cayó en casi seiscientos millones de euros en los tres primeros meses de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.Este descenso supone el mayor que se ha registrado hasta la fecha en un único trimestre en toda la serie de datos del Banco de España, que comienza en septiembre de 1986. Hasta la fecha solo había habido otro precedente de un desplome por encima de los quinientos millones de euros en los depósitos de los extremeños en las entidades financieras, y fue durante el tercer trimestre de 2011, en plena recesión de la economía española.

Los obstáculos al gasto tras la declaración del estado de alarma por la covid, unidos al blindaje de las rentas de trabajadores, a través de los erte, y de ayudas a empresas y autónomos, hicieron que los depósitos bancarios engordasen hasta cifras inéditas con la pandemia. Entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el confinamiento, la hucha de los extremeños creció en aproximadamente 1.100 millones de euros. Y la evolución al alza continuó durante la mayor parte de los trimestres que siguieron.

Al cambio de tendencia de ahora están contribuyendo varios factores. Por un lado, el agujero que la inflación está haciendo en los bolsillos de las familias: «El ahorro se está utilizando para el consumo, se está haciendo uso de él para el gasto diario», afirma Mercedes Vaquera, presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura. Pero además, la escasa rentabilidad que están ofreciendo las entidades financieras por este tipo de productos, el destino más habitual del ahorro de los extremeños, está provocando que se busquen otros vehículos de inversión que garanticen unos mejores rendimientos. La adquisición por parte de las familias españolas de letras del tesoro, por ejemplo, ha marcado máximos de la serie y la compra de viviendas como inversión también ha aumentado considerablemente. Las amortizaciones anticipadas de los créditos hipotecarios para evitar la subida de los tipos de interés también ha ayudado a reducir el volumen depositado en los bancos.

Por otro lado, el crédito bancario de hogares y empresas extremeñas enlazó entre enero y marzo su tercer trimestre seguido a la baja, y disminuyó en 69 millones de euros, hasta los 15.145.