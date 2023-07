Extremadura no cubrirá las vacaciones en los centros de salud este verano

El plan de contingencia del Servicio Extremeño de Salud (SES) para este verano no contempla sustituciones en los centros de salud y solo cubrirá las vacaciones al 45% en enfermería en los hospitales, es decir, no sustituirá ni a la mitad del personal que se ausente en este periodo estival, según los datos que manejan las centrales sindicales. En las especialidades médicas directamente no se sustituirán las bajas porque no hay facultativos disponibles.

Sanidad cierra, con el covid al alza, el 7% de las camas hospitalarias por el verano El programa contempla también el cierre de camas en los hospitales de todas las áreas de salud salvo en las de Plasencia y Don Benito-Villanueva. En todas, los quirófanos serán los más afectados ya que en la mayoría de los casos reducirán su actividad a la mitad; en otros directamente cerrarán. En concreto en Cáceres se clausurarán 44 camas; en Mérida, 58 y en Tierra de Barros, 14. En el Pertetuo Socorro de Badajoz se cerrará la mitad de la UCI/REA, no habrá cirugía mayor ambulatoria y se clausurará parte de medicina interna, de traumatología y de oncología. En el materno infantil también de la capital pacense tampoco funcionarán ginecología, cirugía pediátrica, el hospital de día y el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida, según han informado las propias áreas de salud a los sindicatos. Extremadura no contempla tirar de médicos recién egresados para cubrir el verano A tenor de estos datos podría pensarse que habrá menos trabajo en los hospitales, pero nada más lejos de la realidad porque, según advierten los profesionales, los problemas de salud no remiten y, en cambio, no hay suficiente personal en los centros sanitarios. «Se está contratando alrededor de un 45% del personal que se va de vacaciones y el resto se acumula. Si ya de por sí las plantillas están sobrecargadas, la atención que se presta es más que deficiente», apunta el coordinador en Extremadura del sindicato de enfermería SATSE, Gonzalo Gallego. «Todos los años pasa lo mismo y al final quienes lo pagan son los profesionales y los usuarios. Todavía no se han hecho casi contrataciones y el verano ya ha empezado» Emilia Montero - SANIDAD CSIF Todo esto, precisa el delegado sindical, pone además en una situación complicada a los propios trabajadores: «Se reducen las plantillas pero las patologías se siguen manifestando igual, o incluso más porque en muchas zonas rurales la población aumenta considerablemente en verano y no hay personal para atenderlas», añade. En el caso de Atención Primaria las expectativas son aún peores porque directamente no hay sustituciones: el exceso de trabajo por la ausencia de profesionales se acumula por los compañeros. Para solventar esta situación, dado precisamente que en los centros de salud la actividad no se para en verano, se ha decidido que sea Atención Continuada (los profesionales que atienden los PAC) la que asuma parte de este trabajo, cubriendo las consultas de los centros de salud por las mañanas, además de las suyas habituales de tarde y guardias. «Hay personal que está doblando. No es igual la asistencia cuando el personal dobla turnos a cuando no se hace», reprocha Gonzalo Gallego. Contratos horizonte En la categoría de Técnicos en Auxiliares de Enfermería (TCAEs) de momento no se ha contratado a nadie y las vacaciones se suplen hasta ahora (el periodo vacacional comenzó en junio y se extiende hasta finales de septiembre) con los contratos horizonte firmados el mes de febrero para permitir que las plantillas pudieran cogerse los días libres acumulados durante la pandemia. «No es suficiente, la mayoría de las unidades cuentan con menos personal del que debían tener», advierte la secretaria del sindicato de técnicos de enfermería SAE en la provincia de Cáceres, Victoria González. «Se reducen las plantillas pero las patologías se siguen manifestando igual o incluso más porque hay zonas rurales en las que la población se multiplica y no hay personal» Gonzalo Gallego - Satse Esto lleva, añade, a tener a «las plantillas esclavizadas». En el caso de esta categoría hasta el momento no ha sido necesario doblar turnos pero sí les prohíben disfrutar de sus libranzas porque si falta más personal no se pueden cubrir los servicios. «Las áreas de geriatría, traumatología, medicina interna… están al 100% en verano así que los sanitarios no pueden descansar. La peor parte se la llevan los supervisores porque son incapaces de hacer las planillas organizativas», reconoce González. El problema principal según la presidenta del sector de sanidad de CSIF, Emilia Montero, radica en la falta de previsión. «Todos los años les coge el toro y al final quienes lo pagan son los profesionales y los usuarios», reconoce. Asegura que esa falta de organización lleva a que, cuando se quieren realizar contrataciones, no haya profesionales disponibles, que han decidido marcharse a otras comunidades autónomas donde les han ofrecido mejores condiciones. «Las bolsas de enfermería están vacías porque la gente se va a otras comunidades donde les ofrecen contratos desde junio a septiembre, aquí están contratando por días o semanas», agrega Montero. Todas las centrales sindicales coinciden además en la «falta de transparencia» en este proceso, pues las áreas de salud les niegan los datos. Este diario preguntó también al Servicio Extremeño de Salud por este asunto pero no recibió respuesta. «La mayoría de las unidades tienen menos personal del que deberían y eso lleva a tener a las plantillas esclavizadas, no pueden librar lo que les corresponde» Victoria González - SAE El SES: 29 millones de euros para 7.000 contratos Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) aseguraron este domingo que se realizarán entre 7.000 y 7.500 contratos durante este verano para poder cubrir las vacaciones del personal «y a la vez poder garantizar la atención sanitaria a la población». Esto supone, aseguran, una inversión de 29 millones de euros durante el periodo estival. «En atención hospitalaria no se cierran plantas ni servicios, se reorganizan las plantillas en función de la demanda asistencial para poder garantizar el descanso del personal sanitario», subrayan. «Esto, sin perjuicio de poder habilitar las plantas en su totalidad de manera inmediata en caso de necesidad asistencial», añaden. Asimismo, subrayan que entre las ocho áreas de salud se establece un porcentaje medio de actividad quirúrgica y consultas externas «de entre el 50 y el 75%». Los servicios de urgencias estarán cubiertos al 100% durante los meses de verano. Igualmente, afirman que, atendiendo al plan de verano, «se ha establecido una cobertura asistencial de entre el 70 y el 85%, en el área de enfermería entre el 82 y el 92% y en el área de gestión entre el 81 y el 89%». En Atención Primaria la programación de vacaciones se ha visto beneficiada «por la fidelización de los residentes». «Se mantiene el horario de urgencias en todos los Puntos de Atención Continuada (PAC) y algunos centros de salud realizarán consultas de tarde voluntarias», indican.